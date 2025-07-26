«Средства из резервного фонда»: в мэрии рассказали, как оградят недострой, где упала 13-летняя девочка

В мэрии приняли решение оградить недострой после происшествия с подростком Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В мэрии Ярославля рассказали, как планируют оградить недострой на Сосновой улице, 3 в Заволжском районе, где во время прогулки травмировалась 13-летняя девочка. Ребенок упал на парапет и серьезно повредил спину.

«23 июля мэрия выделила средства из резервного фонда для ликвидации чрезвычайных ситуаций — закупки неотложных работ по закладке кирпичной кладкой оконных проемов второго этажа многоквартирного жилого дома. Работы начнутся в ближайшее время», — рассказали власти.

Власти напомнили, что весной мэрия уже проводила работы на проблемном объекте. Там заложили кирпичами все проемы первого этажа, ведущие внутрь здания. В начале июля было решено заложить по периметру кирпичной кладкой пристройку, примыкающую к основному зданию недостроя.

В городской администрации уточнили, что заброшка находится в стадии перехода к новому собственнику. В ближайшее время суд должен определить нового владельца, на которого лягут обязанности по охране объекта.

Свою проверку после происшествия начала прокуратура. Там сообщили, что на основании письма от правоохранителей, мэр Ярославля 23 июля текущего года подписал постановление о выделении 300 тысяч рублей на работы по ограничению доступа в здание.

В марте на территории недостроя на Сосновой, 3 произошел еще один инцидент с участием ребенка. 15-летний подросток шел по парапету, оступился и упал на землю рядом с домом. Мальчика увезли в больницу, а затем отпустили лечиться домой.

После этого власти Ярославля объявили режим повышенной готовности. И решили обнести дом забором за счет бюджета.

История недостроя на Сосновой, 3

Проблемный дом в 2014 году начала возводить компания «Монблан». Планировалось, что в жилой комплекс войдут два здания: один 10-этажный дом, второй разноуровневый — 15–24-этажный. Десятиэтажный дом был введен в эксплуатацию. А второй объект так и не достроили. К 2018 году стройка окончательно застопорилась. Дольщикам выплатили денежные компенсации. Но сам недострой остался заброшенным и стал ветшать.