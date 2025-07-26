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Происшествия «Качалась на тарзанке»: под Ярославлем сообщили об утонувшей девушке

«Качалась на тарзанке»: под Ярославлем сообщили об утонувшей девушке

На место выехали спасатели

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1 комментарий
Спасателям поступило сообщение об утонувшей девушке | Источник: Жесть Ярославль / TelegramСпасателям поступило сообщение об утонувшей девушке | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Спасателям поступило сообщение об утонувшей девушке

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

В Ярославском районе очевидцы сообщили об утонувшей 18-летней девушке. Вечером 26 июля спасателям поступило сообщение о происшествии на реке Ить в селе Устье.

«Предварительно девушка 2007 года рождения. На место убыли спасатели», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

В местных пабликах уже обсуждают одну из версий произошедшего. Очевидцы рассказали, что девушка якобы прыгала в воду с тарзанки.

«Были очевидцами. Девочка качалась на тарзанке», — написали в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС.

Ранее стало известно, что в Ярославской области утонул 9-летний мальчик. Трагедия произошла в Пошехонье. Известно, что мальчик пошел купаться со своей сестрой, но он не умел плавать. Когда девочка увидела, что ее брат пропал, она запаниковала и позвала на помощь родственников. Они нашли ребенка вблизи берега, но спасти его не удалось.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Река Устье МЧС Спасатели
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Комментарии
1
Гость
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Запретить продажу верёвок Люди простые люди просили умоляли об этом
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