«Качалась на тарзанке»: под Ярославлем сообщили об утонувшей девушке

В местных пабликах уже обсуждают одну из версий произошедшего. Очевидцы рассказали, что девушка якобы прыгала в воду с тарзанки.

Ранее стало известно, что в Ярославской области утонул 9-летний мальчик. Трагедия произошла в Пошехонье. Известно, что мальчик пошел купаться со своей сестрой, но он не умел плавать. Когда девочка увидела, что ее брат пропал, она запаниковала и позвала на помощь родственников. Они нашли ребенка вблизи берега, но спасти его не удалось.