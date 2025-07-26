«Качалась на тарзанке»: под Ярославлем сообщили об утонувшей девушке

В Ярославском районе очевидцы сообщили об утонувшей 18-летней девушке. Вечером 26 июля спасателям поступило сообщение о происшествии на реке Ить в селе Устье.
«Предварительно девушка 2007 года рождения. На место убыли спасатели», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.
В местных пабликах уже обсуждают одну из версий произошедшего. Очевидцы рассказали, что девушка якобы прыгала в воду с тарзанки.
«Были очевидцами. Девочка качалась на тарзанке», — написали в телеграм-канале «Жесть Ярославль».
Сейчас на месте работают сотрудники МЧС.
Ранее стало известно, что в Ярославской области утонул 9-летний мальчик. Трагедия произошла в Пошехонье. Известно, что мальчик пошел купаться со своей сестрой, но он не умел плавать. Когда девочка увидела, что ее брат пропал, она запаниковала и позвала на помощь родственников. Они нашли ребенка вблизи берега, но спасти его не удалось.