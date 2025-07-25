Пошел купаться с сестрой, но плавать не умел. В Ярославской области утонул 9-летний ребенок

В Пошехонье утонул ребенок Источник: Алена Косточкина / 76.RU

В Пошехонье Ярославской области утонул 9-летний мальчик. Происшествие случилось 24 июля.

Как сообщили в МЧС, на реке Сога двое детей, брат и сестра, отправились купаться, не поставив в известность своих бабушку и дедушку. Тогда и случилась трагедия.

«Во время игр в воде девочка внезапно обнаружила, что ее брат пропал. В панике она бросилась звать на помощь родных. К сожалению, выяснилось, что 9-летний мальчик не умел плавать. Прибывшие на место родственники нашли вблизи берега ребенка, однако несмотря на все усилия, спасти его не удалось», — сообщили в пресс-службе МЧС.

В этот же день в районе набережной Согожа утонул пьяный мужчина.

«Очевидцы пытались предупредить его об опасности, предлагали надеть спасательный жилет, но мужчина, чувствуя себя хорошо, продолжил купание, используя спасательное средство. Через некоторое время мужчина, находившийся рядом на лодке, заметил тонущего человека и отдельно плавающий спасательный жилет. Ему была оказана первая помощь, но, к сожалению, мужчина скончался», — добавили в МЧС.

Как сообщили 76.RU в Следственном комитете, по обоим случаям проводится процессуальная проверка.