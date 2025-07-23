Сбившего школьницу велосипедиста отправили в спецприемник в Ярославле. Подробности

Велосипедиста, сбившего девочку в парке в Ярославле, отправили в спецприемник в Брагине. Такое решение принял суд 19 июля.
«Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении мужчины составлено несколько административных материалов, в том числе за управление электровелосипедом, не имея права управления транспортными средствами, оставление места ДТП, движение по тротуару, а также вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.
Напомним, 17 июля 22-летний парень на электровелосипеде сбил восьмилетнюю девочку на дорожке в Павловской роще. После инцидента молодой человек в грубой форме пообщался с очевидцами, а затем скрылся с места ДТП.
Пострадавшую школьницу забрали в больницу, после осмотра медиков девочку отправили на амбулаторное наблюдение. На следующий день стало известно о задержании велосипедиста.
«За оставление места ДТП судом нарушителю назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», — указали в Госавтоинспекции.
Как уточнили 76.RU в полицию, 19 июля задержанного велосипедиста отправили в спецприемник на улице Елены Колесовой.