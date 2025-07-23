Сбившего школьницу велосипедиста отправили в спецприемник в Ярославле. Подробности

В Ярославле сбили девочку в парке Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

Велосипедиста, сбившего девочку в парке в Ярославле, отправили в спецприемник в Брагине. Такое решение принял суд 19 июля.

«Сотрудниками Госавтоинспекции в отношении мужчины составлено несколько административных материалов, в том числе за управление электровелосипедом, не имея права управления транспортными средствами, оставление места ДТП, движение по тротуару, а также вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ», — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Напомним, 17 июля 22-летний парень на электровелосипеде сбил восьмилетнюю девочку на дорожке в Павловской роще. После инцидента молодой человек в грубой форме пообщался с очевидцами, а затем скрылся с места ДТП.

Видео с места инцидента Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

Пострадавшую школьницу забрали в больницу, после осмотра медиков девочку отправили на амбулаторное наблюдение. На следующий день стало известно о задержании велосипедиста.

«За оставление места ДТП судом нарушителю назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», — указали в Госавтоинспекции.

В Ярославле отправили под арест велосипедиста, сбившего девочку Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram