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Происшествия «Ушли бы отсюда!»: в Ярославле сообщили о неадекватном водителе, сбившем девочку. Видео

«Ушли бы отсюда!»: в Ярославле сообщили о неадекватном водителе, сбившем девочку. Видео

Очевидцы записали на видео разборки в городском парке

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18 комментариев
В Ярославле сбили девочку в парке | Источник: Жесть Ярославль / Vk.comВ Ярославле сбили девочку в парке | Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

В Ярославле сбили девочку в парке

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

В ярославских городских пабликах обсуждают инцидент, предположительно произошедший 17 июля в Павловской роще в Дзержинском районе. По словам очевидцев, там сбили девочку, которая гуляла со своей мамой.

«Сегодня в Павловской роще пьяный неадекват сбил девочку на бешеной скорости и скрылся с места ДТП! Скорая девочку с мамой забрала! Прошу огласки! Надо найти виновника!», — говорится в посте группы «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».

На записи видно лежащую на лужайке девочку и склонившуюся над ней женщину. Рядом люди столпились вокруг нервного мужчины в мотоциклетном шлеме. В паре шагов от него видно что-то, похожее на электровелосипед.

«Че я бы уладил, если я еду ***, а девушка на меня вперед бежит. Че вы напали?», — кричит он своим оппонентам.

«Так ты не ехал, ты несся», — произносит мужчина за кадром.

«Так ушли бы отсюда!», — парировал парень в шлеме.

Видео с места инцидента

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

Перепалка продолжалась около минуты. После разговора на повышенных тонах водитель в шлеме предложил оператору «отойти вдвоем», а затем сел на электровелосипед и уехал.

В управлении МВД по Ярославской области 76.RU рассказали, что по информации, размещенной в городских пабликах, инициировали проведение проверки. Детали случившегося правоохранители пока выясняют. В том числе, пока неизвестно, насколько сильно пострадала девочка и был ли пьян водитель электровелосипеда.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
ДТП Павловская роща Сбил девочку
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Комментарии
18
Гость
1 час
Нужно Бастрыкину на контроль брать, а то так никого искать не будут. Самокатчиков запрещать в городе, особенно когда такой лось едет и врезается , тем боле в парках
Гость
1 час
Электромопеды (без педалей), электросамокаты повышенной мощности, моноколеса повышенной мощности - запретить на пешеходных дорожках, а то едут и не смотрят куда. То в машину врежутся, то в людей, а то и сами упадут. Туда-же проблему мопедов бензиновых, много развелось детей на дорогах общего пользования среди белого дня гоняют по Московскому проспекту и Фрунзе. Что можно сделать? - Начать с внедрения номеров для всех вышеописанных категорий, чтобы можно было идентифицировать кто это вас сбил. - Можно сделать обязательный курс в автошколе на знание ПДД. - Все требования как к водителям транспортного средства должны быть, в том числе и в плане ответственности за ДТП и оставление места ДТП.
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