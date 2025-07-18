«Ушли бы отсюда!»: в Ярославле сообщили о неадекватном водителе, сбившем девочку. Видео

В Ярославле сбили девочку в парке Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

В ярославских городских пабликах обсуждают инцидент, предположительно произошедший 17 июля в Павловской роще в Дзержинском районе. По словам очевидцев, там сбили девочку, которая гуляла со своей мамой.

«Сегодня в Павловской роще пьяный неадекват сбил девочку на бешеной скорости и скрылся с места ДТП! Скорая девочку с мамой забрала! Прошу огласки! Надо найти виновника!», — говорится в посте группы «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».

На записи видно лежащую на лужайке девочку и склонившуюся над ней женщину. Рядом люди столпились вокруг нервного мужчины в мотоциклетном шлеме. В паре шагов от него видно что-то, похожее на электровелосипед.

«Че я бы уладил, если я еду ***, а девушка на меня вперед бежит. Че вы напали?», — кричит он своим оппонентам.

«Так ты не ехал, ты несся», — произносит мужчина за кадром.

«Так ушли бы отсюда!», — парировал парень в шлеме.

Видео с места инцидента Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

Перепалка продолжалась около минуты. После разговора на повышенных тонах водитель в шлеме предложил оператору «отойти вдвоем», а затем сел на электровелосипед и уехал.