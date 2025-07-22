Автобус с десятками туристов из России попал в аварию в Турции — кадры

Автобус, который вез российских туристов, попал в аварию в районе Сиде (Турция, провинция Анталья). Водитель въехал в ограждение дороги.
«Автобус с туристами направлялся из аэропорта Антальи в Сиде (вез туристов в их отели) и въехал в ограждение дороги. В салоне автобуса находились 33 туриста из России», — сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Пока неизвестны точные причины, из-за чего это произошло. Предполагают, что водитель не справился с управлением. Автобус начало заносить на мосту. Чтобы не рухнуть вниз, водитель влетел в дорожные ограждения, разделяющие встречные полосы.
Судя по кадрам, автобус пробил одно из ограждений, но благодаря второму его не вынесло на встречку. Сильнее всего пострадала передняя часть автобуса, стекло водителя потрескалось, а пассажирских и вовсе нет.
По данным АТОР, никто из туристов не пострадал сильно. Только один пассажир обратился за медицинской помощью. Из-за чего конкретно произошло ДТП, сейчас выясняют полицейские.