Автобус с десятками туристов из России попал в аварию в Турции — кадры

В автобусе были 33 туриста из России Источник: x.com

Автобус, который вез российских туристов, попал в аварию в районе Сиде (Турция, провинция Анталья). Водитель въехал в ограждение дороги.

«Автобус с туристами направлялся из аэропорта Антальи в Сиде (вез туристов в их отели) и въехал в ограждение дороги. В салоне автобуса находились 33 туриста из России», — сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Пока неизвестны точные причины, из-за чего это произошло. Предполагают, что водитель не справился с управлением. Автобус начало заносить на мосту. Чтобы не рухнуть вниз, водитель влетел в дорожные ограждения, разделяющие встречные полосы.

Судя по кадрам, автобус пробил одно из ограждений, но благодаря второму его не вынесло на встречку. Сильнее всего пострадала передняя часть автобуса, стекло водителя потрескалось, а пассажирских и вовсе нет.