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Происшествия Автобус с десятками туристов из России попал в аварию в Турции — кадры

Автобус с десятками туристов из России попал в аварию в Турции — кадры

Его начало заносить на мосту

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2 комментария
В автобусе были 33 туриста из России | Источник: x.comВ автобусе были 33 туриста из России | Источник: x.com

В автобусе были 33 туриста из России

Источник:

x.com

Автобус, который вез российских туристов, попал в аварию в районе Сиде (Турция, провинция Анталья). Водитель въехал в ограждение дороги.

«Автобус с туристами направлялся из аэропорта Антальи в Сиде (вез туристов в их отели) и въехал в ограждение дороги. В салоне автобуса находились 33 туриста из России», — сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Пока неизвестны точные причины, из-за чего это произошло. Предполагают, что водитель не справился с управлением. Автобус начало заносить на мосту. Чтобы не рухнуть вниз, водитель влетел в дорожные ограждения, разделяющие встречные полосы.

Судя по кадрам, автобус пробил одно из ограждений, но благодаря второму его не вынесло на встречку. Сильнее всего пострадала передняя часть автобуса, стекло водителя потрескалось, а пассажирских и вовсе нет.

По данным АТОР, никто из туристов не пострадал сильно. Только один пассажир обратился за медицинской помощью. Из-за чего конкретно произошло ДТП, сейчас выясняют полицейские.

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Турция Авария Туристы
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Комментарии
2
Гость
41 минута
Эх брагинЕ ="десятками туристами",кто текст у вас проверяет на грамотность. Глаза режет уже.
Гость
37 минут
Скорее всего что то с рулевым управлением,не заметил механик на выпуске.
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