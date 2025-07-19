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Происшествия Мощное наводнение парализовало столицу Турции: стихия топит дома и смывает автомобили. Видео

Мощное наводнение парализовало столицу Турции: стихия топит дома и смывает автомобили. Видео

Городские проспекты превратились в реки

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На нескольких улицах машины практически полностью ушли под воду | Источник: TRT HaberНа нескольких улицах машины практически полностью ушли под воду | Источник: TRT Haber

На нескольких улицах машины практически полностью ушли под воду

Источник:

TRT Haber

Мощное наводнение парализовало столицу Турции Анкару. В пятницу, 18 июля, на город обрушился сильный ливень со штормом, в результате которого улицы ушли под воду.

По данным издания TRT Haber, в нескольких районах стихия затопила первые этажи домов и предприятий. Городская канализация не справилась с количеством осадков и вышла из строя. Местных жителей, оказавшихся в ловушке, муниципальные службы эвакуировали в безопасные районы.

Источник:

Anadolu

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как поток воды сносит автомобили. Один из местных жителей заснял, как маршрутка плывет по затопленной улице.

Источник:

TRT Haber

Ураганный ветер повалил деревья и дорожные знаки, а в одном из микрорайонов сорвал крышу здания, пишет TRT Haber.

Источник: Yeni ŞafakИсточник: Yeni Şafak
Источник: Yeni ŞafakИсточник: Yeni Şafak
Источник: Yeni ŞafakИсточник: Yeni Şafak

Как пишет газета Yeni Şafak, губернатор Анкары Васип Шахин заявил, что серьезных проблем в связи с потопом нет.

«На данный момент серьезных проблем нет. Вода заполнила один или два подземных перехода. В настоящее время там работают спасательные бригады. Надеюсь, мы справимся без серьезного кризиса», — цитирует Шахина издание.

Недавно со стихией столкнулись несколько штатов США. В Техасе наводнение принесло много жертв, включая детей, а потом добралось и до Нью-Мексико. В Нью-Йорке из-за шторма под воду ушли улицы.

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