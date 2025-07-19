Мощное наводнение парализовало столицу Турции: стихия топит дома и смывает автомобили. Видео

На нескольких улицах машины практически полностью ушли под воду Источник: TRT Haber

Мощное наводнение парализовало столицу Турции Анкару. В пятницу, 18 июля, на город обрушился сильный ливень со штормом, в результате которого улицы ушли под воду.

По данным издания TRT Haber, в нескольких районах стихия затопила первые этажи домов и предприятий. Городская канализация не справилась с количеством осадков и вышла из строя. Местных жителей, оказавшихся в ловушке, муниципальные службы эвакуировали в безопасные районы.

Источник: Anadolu

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как поток воды сносит автомобили. Один из местных жителей заснял, как маршрутка плывет по затопленной улице.

Источник: TRT Haber

Ураганный ветер повалил деревья и дорожные знаки, а в одном из микрорайонов сорвал крышу здания, пишет TRT Haber.

Как пишет газета Yeni Şafak, губернатор Анкары Васип Шахин заявил, что серьезных проблем в связи с потопом нет.

«На данный момент серьезных проблем нет. Вода заполнила один или два подземных перехода. В настоящее время там работают спасательные бригады. Надеюсь, мы справимся без серьезного кризиса», — цитирует Шахина издание.