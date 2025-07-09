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Происшествия Глава СК взял на контроль состояние пострадавшего во время грозы ребенка

Глава СК взял на контроль состояние пострадавшего во время грозы ребенка

12-летний мальчик с травмами лежит в больнице

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4 комментария
12-летний ребенок пострадал из-за грозы | Источник: Жесть Ярославль / Vk.com12-летний ребенок пострадал из-за грозы | Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

12-летний ребенок пострадал из-за грозы

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о состоянии 12-летнего ребенка, пострадавшего во время грозы в Ярославле.

«В центральный аппарат СК России затребован доклад о расследовании обстоятельств травмирования ребенка в Ярославской области», — сообщили в пресс-службе СУ СК России 9 июля.

Напомним, что происшествие случилось вечером 8 июля, когда в Ярославской области бушевала стихия. Из-за сильного ветра с грозой в регионе повалило более сотни деревьев. Во дворе жилого дома в Брагине под обрушимися деревом и столбом остался школьник.

ЧП с ребёнком случилось во дворе жилого дома | Источник: прокуратура Ярославской области / T.meЧП с ребёнком случилось во дворе жилого дома | Источник: прокуратура Ярославской области / T.me
Из-за сильного ветра повалило дерево и фонарный столб | Источник: прокуратура Ярославской области / T.meИз-за сильного ветра повалило дерево и фонарный столб | Источник: прокуратура Ярославской области / T.me
Все случилось в Дзерпжинском районе Ярославля | Источник: прокуратура Ярославской области / T.meВсе случилось в Дзерпжинском районе Ярославля | Источник: прокуратура Ярославской области / T.me

«С полученными травмами ребенок доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время его жизни ничего не угрожает», — сообщили в Следственном комитете России по Ярославской области.

По информации областной больницы, он находится в травматологии в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, после обрушения фонарного столба в СК возбудили уголовное дело по статье о халатности. Следователи устанавливают причастных к благоустройству должностных лиц. Прокуратура Ярославской области оценит исполнение требований законодательства о безопасности жизни и здоровья граждан, в том числе содержание сетевой компанией осветительного оборудования.

Эпичные фото и видео последствий грозы в Ярославле опубликовали в этом материале.

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Александр Бастрыкин Ребенок СК
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Комментарии
4
Инженер1
42 минуты
Ишь ты, возбудился...
Гость
35 минут
А что ребенок один делал на улице в ураган? и почему не отошел от столба?
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