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Город Упали десятки деревьев, обесточены территории: итоги грозы в Ярославской области

Упали десятки деревьев, обесточены территории: итоги грозы в Ярославской области

О последствиях стихии сообщили энергетики и МЧС

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1 комментарий
В Борисоглебском округе с корнем вырвало огромное дерево | Источник: «Россети Центр»&nbsp;— «Ярэнерго»В Борисоглебском округе с корнем вырвало огромное дерево | Источник: «Россети Центр»&nbsp;— «Ярэнерго»

В Борисоглебском округе с корнем вырвало огромное дерево

Источник:

«Россети Центр» — «Ярэнерго»

В МЧС по Ярославской области рассказали о последствиях грозы 8 июля. По информации начальника Центра управления в кризисных ситуациях регионального управления МЧС России Никиты Богатырева, произошло падение более 40 деревьев, повреждены более 10 автомобилей.

«Погибших нет», — добавил он.

Также произошло отключение электроэнергии на ряде территорий.

«Персонал филиала „Россети Центр“ — „Ярэнерго“ оперативно восстанавливает электроснабжение потребителей, нарушенное в результате непогоды. В восстановительных работах задействовано 32 бригады „Ярэнерго“: 112 специалистов и 46 единиц спецтехники. Основные силы сконцентрированы в Ярославском, Некрасовском, Борисоглебском, Ростовском округах», — уточнили энергетики.

Специалисты призвали жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов ни в коем случае не приближаться к ним, а сообщить в энергокомпанию или отделение МЧС России.

Напомним, 8 июля на Ярославль обрушилась гроза с сильным ветром и ливнем. Деревья падали на дороги, а улицы заливало водой. Из-за стихии пострадал 12-летний ребенок, на которого упали дерево и столб.

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Комментарии
1
Гость
5 минут
ещё не все деревья вырубили? теперь вырубят остатки
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