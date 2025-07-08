Упали десятки деревьев, обесточены территории: итоги грозы в Ярославской области

В Борисоглебском округе с корнем вырвало огромное дерево Источник: «Россети Центр» — «Ярэнерго»

В МЧС по Ярославской области рассказали о последствиях грозы 8 июля. По информации начальника Центра управления в кризисных ситуациях регионального управления МЧС России Никиты Богатырева, произошло падение более 40 деревьев, повреждены более 10 автомобилей.

«Погибших нет», — добавил он.

Также произошло отключение электроэнергии на ряде территорий.

«Персонал филиала „Россети Центр“ — „Ярэнерго“ оперативно восстанавливает электроснабжение потребителей, нарушенное в результате непогоды. В восстановительных работах задействовано 32 бригады „Ярэнерго“: 112 специалистов и 46 единиц спецтехники. Основные силы сконцентрированы в Ярославском, Некрасовском, Борисоглебском, Ростовском округах», — уточнили энергетики.

Специалисты призвали жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов ни в коем случае не приближаться к ним, а сообщить в энергокомпанию или отделение МЧС России.