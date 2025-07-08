Россиянин пострадал при атаке на сухогруз в Красном море. Ему ампутировали ногу: новости 8 июля

Он неожиданно выбежал на взлетную полосу Источник: Real.gr

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 8 июля.

Что депутаты пообещали россиянам в День семьи, любви и верности

Сегодня в России отмечают традиционный праздник День семьи, любви и верности. В Госдуме выступили с рядом инициатив по этому случаю. Например, за 10 лет брака россиянам, у которых уже есть ребенок, могут предоставить земельные участки. При этом участок станет общей собственностью семьи — родителей и детей.

Также молодым семьям с детьми могут предоставить ежемесячные выплаты на аренду жилья, а еще списать долги по ЖКХ. Об этих и других инициативах мы подробнее рассказывали здесь.

Массовое отравление в Дагестане

В Магарамкентском районе Дагестана случилось массовое отравление. Следственный комитет России по региону возбудил уголовное дело по этому поводу.

«Магарамкентским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, по части 1 статьи 238 УК РФ», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в Магарамкентском районе республики отмечены множественные случаи кишечной инфекции среди жителей сёл Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент. По предварительным данным, заболевания связаны с употреблением питьевой воды из источника «Джепельский», расположенного на расстоянии 14 километров от села Магарамкента в сторону села Ахты.

В Минздраве Дагестана отметили, что за сутки с симптомами тошноты, рвоты, повышенной температуры тела и диареи в районную больницу обратилось более 110 человек, 18 из них госпитализированы. К счастью, тяжелых случаев заболевания нет.

Все с симптомами отравления употребляли питьевую воду, которая подается в дома жителей сёл по водопроводным линиям, передает РИА Новости.

Юрист рассказал, при какой температуре человек не имеет права работать

Сотрудники офисов могут прекратить работу, если температура в помещении превышает 28 градусов по Цельсию. Для других видов работ допустимые температурные диапазоны могут варьироваться и зависят от уровня энергозатрат организма. Подробности об этом рассказал директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.

«Исходя из сегодняшних требований закона, если температура воздуха больше допустимых пределов, то работать вообще нельзя (иначе будет нарушение санитарных правил и норм), а значит, работники имеют право отказаться от работы в таких условиях в соответствии со статьей 216 Трудового кодекса РФ», — пояснил юрист.

Эксперт отметил, что по действующему законодательству работодатели не обязаны сокращать рабочий день из-за высоких температур, но если температура превышает установленные нормы, продолжение работы становится невозможным в соответствии с санитарными правилами и нормами, передает РИА Новости.

Иностранцы могут служить в армии РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий лицам без российского гражданства служить по контракту в Вооруженных силах РФ. Контракты с иностранцами и лицами без гражданства будут заключаться до окончания периода мобилизации, военного времени или прекращения действия военного положения.

Теперь иностранные граждане могут служить в российской армии в период мобилизации, а не только в условиях военного или чрезвычайного положения и вооруженных конфликтов. Уточнение российский президент сделал и для контрактников, достигших предельного возраста пребывания на военной службе.

Если это высококвалифицированный специалист, с ним может быть заключен новый контракт. Этот пункт касается контрактов в органах Федеральной службы безопасности, государственной охраны и в Службе внешней разведки, передает ТАСС.

В Татарстане самолет упал на частный дом

Гражданский беспилотник упал на дачный участок в Казани. Это подтвердила пресс-служба главы Татарстана.

«Сегодня в Татарстане в 09:10 утра в результате испытания гражданского летательного аппарата произошла нештатная ситуация», — говорится в сообщении.

В местных пабликах расходятся видео с последствиями падения дрона Источник: ДЕРБЫШКИ НОВОСТИ КАЗАНИ / Telegram

Беспилотник выполнял учебный полет, однако потерял управление, из-за которого произошло крушение.

ЧП произошло в СНТ «Дубки». По данным оперативных служб, пострадавших на месте нет. Пожар оперативно потушили.

Польша осталась без электричества

В Польше из-за сильных дождей около 80 тысяч человек остались без электричества. Об этом сообщает агентство Polityka.

Из-за непогоды на улицах повалены деревья и повреждена инфраструктура. Также есть пострадавшие, четверо получили травмы в районе Подкарпатья.

Правительство выпустило предупреждение в связи с ливнями и возможными наводнениями.

Из-за непогоды повалены деревья и повреждена инфраструктура Источник: РБК / Telegram

Три человека погибло и 10 пострадало из-за перестрелки в Филадельфии

Три человека погибло и 10 пострадало в результате перестрелки в Филадельфии. Кадры стрельбы попали на дверную камеру одного из домов, сообщает Action News. Нападение произошло в районе Грейс-Ферри около часа ночи.

По информации местной полиции, среди погибших молодые люди 19, 23 и 24 лет. Ранения получили 15-летняя школьница и двое 17-летних парней. Еще один 19-летний парень находится в тяжелом состоянии.

В перестрелке погибли молодые люди Источник: Mash / Telegram

Правоохранители задержали одного человека с оружием. Сейчас проверяют, причастен ли он к инциденту.

Мужчину затянуло в двигатель самолета в аэропорту Италии

В крупнейшем аэропорту Италии — Бергамо Орио-аль-Серио — утром 8 июля неизвестного мужчину затянуло в двигатель самолета, готовившегося к взлету. Газета Corriere della Sera сообщает, что мужчина не выжил.

По предварительной информации, мужчина приехал к зданию аэропорта, оставил машину снаружи, проник внутрь терминала через зону прибытия, а также взломал одну из аварийных дверей. После этого он выбежал на взлетную полосу.

В этот момент самолет Airbus A319 авиакомпании Volotea выполнял маневр перед вылетом в Испанию. Смертельный инцидент случился именно в это время.

После трагедии все вылеты и посадки в аэропорту приостановили. Компания, управляющая воздушной гаванью в Бергамо, заявила, что причиной остановки стала нештатная ситуация на рулежной дорожке, которую сейчас расследуют правоохранительные органы. Пока неизвестно, чем руководствовался погибший.

Россиянин получил ранение при атаке на сухогруз в Красном море

Россиянин пострадал при атаке на греческий сухогруз Eternity C в Красном море. Ему ампутировали конечность. Еще три человека погибли.

Как сообщило издание Real.gr, по судну, которое ходило под флагом Либерии, нанесли удар беспилотниками и обстреляли из стрелкового оружия с катеров вблизи берегов Йемена. Корабль получил серьезные повреждения, из-за чего не мог двигаться. Экипаж состоял из 21 филиппинца и россиянина, который работал электриком.