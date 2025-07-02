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Происшествия Роспотребнадзор проверит воду в затопленном селе Ярославской области

Роспотребнадзор проверит воду в затопленном селе Ярославской области

Ситуацию поставили на контроль

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1 комментарий
Роспотребнадзор подключился к ситуации с затоплением села Заозерье | Источник: читатель 76.RUРоспотребнадзор подключился к ситуации с затоплением села Заозерье | Источник: читатель 76.RU

Роспотребнадзор подключился к ситуации с затоплением села Заозерье

Источник:

читатель 76.RU

Специалисты Роспотребнадзора проверят воду в затопленном селе Заозерье Угличского района Ярославской области. Об этом 2 июля сообщили в надзорном ведомстве.

«Специалистами будут отобраны пробы воды с целью недопущения распространения инфекционных заболеваний. <…> Ведется контроль подтопленных домов, выгребных ям, трубчатых колодцев», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, специалисты отслеживают обращения жителей в лечебные учреждения с целью недопущения распространения массовых инфекционных заболеваний, связанных с водным фактором передачи.

«Ситуация остается на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Ярославской области», — указали в ведомстве.

Напомним, 1 июля в Угличском районе частично вышли из берегов две реки — Улейма и Устье. По данным прокуратуры Ярославской области, на реке Улейма подтопления произошли после загрязнения плотины в деревне Овинищи Подгорные (около 8 километров от Углича. — Прим. Ред). В Росгидрометцентре на этом фоне объявили оранжевый уровень погодной опасности в расположенной выше по течению деревне Савино (находится в 23 километрах от деревни Овинищи Подгорные. — Прим. Ред.).

Кроме того, вышла из берегов река Устье в селе Заозерье (40 километров от Углича. — Прим. Ред.).

Мы ведем онлайн-трансляцию, где собираем все, что известно о ЧП.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Подтопление Паводок Угличский район Роспотребнадзор
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Комментарии
1
Гость
12 минут
Воду проверили, вода нормальная, вредных веществ не обнаружено, купаться можно
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