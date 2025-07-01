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Происшествия «Имущество под угрозой!»: в Ярославской области затопило самое красивое село России. Видео

«Имущество под угрозой!»: в Ярославской области затопило самое красивое село России. Видео

Местные жители показали последствия ЧП

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2 комментария
Село в Ярославской области затопило | Источник: читатель 76.RUСело в Ярославской области затопило | Источник: читатель 76.RU

Село в Ярославской области затопило

Источник:

читатель 76.RU

В Ярославской области затопило село Заозерье Угличского района, входящее в ассоциацию самых красивых деревень и городков России. Местные жители рассказали, что 1 июля некоторые участки оказались под водой. Огороды затопило, а у людей нет возможности выйти из домов без резиновых сапог.

«Речка Устье вышла из берегов, вода затапливает огороды и земельные участки, с каждым часом подбираясь к домам. Имущество местных жителей под угрозой!» — пожаловался читатель 76.RU.

Лужайки и тропинки скрылись под водой | Источник: читатель 76.RUЛужайки и тропинки скрылись под водой | Источник: читатель 76.RU

Лужайки и тропинки скрылись под водой

Источник:

читатель 76.RU

В некоторых местах не пройти без высоких резиновых сапог | Источник: читатель 76.RUВ некоторых местах не пройти без высоких резиновых сапог | Источник: читатель 76.RU

В некоторых местах не пройти без высоких резиновых сапог

Источник:

читатель 76.RU

Урожай оказался под водой | Источник: читатель 76.RUУрожай оказался под водой | Источник: читатель 76.RU

Урожай оказался под водой

Источник:

читатель 76.RU

По огородам людей плавают утки

Источник:

читатель 76.RU

В ГУ МЧС по Ярославской области 76.RU рассказали, что из-за подъема уровня воды в реке Устье произошло подтопление 15 приусадебных участков на территории села. Спасатели уточнили, что подтопленных жилых домов и переливов автодорог нет.

«Оперативной группой Главного управления МЧС России по Ярославской области выявлено повышение уровня воды в реке Устье в связи с интенсивными осадками в виде дождя (51 мм за 12 часов) и подтопление приусадебных участков. По контролю за паводковой обстановкой осуществляется работа оперативной группы Угличского местного пожарно-спасательного гарнизона и администрации Угличского района и администрации Ильинского сельского поселения 2 раза в сутки», — уточнили в региональном ГУ МЧС.

Люди переживают, что их имущество пострадает | Источник: читатель 76.RUЛюди переживают, что их имущество пострадает | Источник: читатель 76.RU

Люди переживают, что их имущество пострадает

Источник:

читатель 76.RU

В администрации Угличского района 76.RU сообщили, что сотрудники ЕДДС принимают обращения местных жителей.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
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Комментарии
2
Гость
2 минуты
по ТВ показывают только если что-то происходит на Кавказе или Москве даже прогноза погоды по ТВ для нас нет
Гость
1 минута
ну им не будут присылать гуманитарную помощь и денег не дадут инженерные войска и МЧС тоже наверное не пришлют как показывают на ТВ когда ЧП происходит у братьев, вода сама уйдёт как захочет
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