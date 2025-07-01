«Имущество под угрозой!»: в Ярославской области затопило самое красивое село России. Видео

В Ярославской области затопило село Заозерье Угличского района, входящее в ассоциацию самых красивых деревень и городков России. Местные жители рассказали, что 1 июля некоторые участки оказались под водой. Огороды затопило, а у людей нет возможности выйти из домов без резиновых сапог.
«Речка Устье вышла из берегов, вода затапливает огороды и земельные участки, с каждым часом подбираясь к домам. Имущество местных жителей под угрозой!» — пожаловался читатель 76.RU.
В ГУ МЧС по Ярославской области 76.RU рассказали, что из-за подъема уровня воды в реке Устье произошло подтопление 15 приусадебных участков на территории села. Спасатели уточнили, что подтопленных жилых домов и переливов автодорог нет.
«Оперативной группой Главного управления МЧС России по Ярославской области выявлено повышение уровня воды в реке Устье в связи с интенсивными осадками в виде дождя (51 мм за 12 часов) и подтопление приусадебных участков. По контролю за паводковой обстановкой осуществляется работа оперативной группы Угличского местного пожарно-спасательного гарнизона и администрации Угличского района и администрации Ильинского сельского поселения 2 раза в сутки», — уточнили в региональном ГУ МЧС.
В администрации Угличского района 76.RU сообщили, что сотрудники ЕДДС принимают обращения местных жителей.