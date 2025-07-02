Река вышла из берегов из-за загрязнения плотины в Ярославской области. Онлайн-репортаж

1 июля в нескольких деревнях и селах Ярославской области затопило территории. По словам местных жителей, в Угличском районе местами вышли из берегов реки Устье и Улейма.

Росгидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности до 3 июля.

В этом онлайн-репортаже рассказываем всё, что известно о ЧП.