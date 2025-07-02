Река вышла из берегов из-за загрязнения плотины в Ярославской области. Онлайн-репортаж

1 июля в нескольких деревнях и селах Ярославской области затопило территории. По словам местных жителей, в Угличском районе местами вышли из берегов реки Устье и Улейма.
Росгидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности до 3 июля.
В этом онлайн-репортаже рассказываем всё, что известно о ЧП.
Жители села Заозерье отмечают, что паводки — не редкость для Угличского района.
«Наш участок затапливает после дождей. Кто живет у реки Устье, всех подтапливает», — рассказал в беседе с 76.RU местный житель.
Об угрозе затопления территории также предупреждали вечером 1 июля в ярославском управлении МЧС:
«В связи с прогнозируемым выпадением осадков вероятно дальнейшее интенсивное повышение уровня воды. При достижении отметки ОЯ произойдет затопление поймы, возможно частичное затопление объектов, расположенных в частях поймы».
По данным с сайта администрации Угличского округа, плотина в деревне Овинищи Подгорные была построена в 1962 году. Изначально гидротехническое сооружение находилось в ведении местного колхоза, затем перешло под контроль администрации. В 2008 году разрушенные бетонные плиты, которыми укрепляли откосы берегов у плотины, заменили на новые.
Известно, что еще одна плотина на реке Улейма находится в одноименном селе.
Проблемы с плотиной в деревне Овинищи Подгорные происходят не первый раз. В апреле 2021 года плотину прорвало. Река Улейма вышла из берегов на несколько метров в нескольких деревнях. Кадры публиковали очевидцы в соцсетях.
Комментарий главы округа
Глава Угличского округа Илья Филипцов также прокомментировал ситуацию о подтоплении в селе Заозерье.
«В селе Заозерье подтоплено два дома. В ходе встречи с хозяевами представители администрации и ГО и ЧС выяснили, что необходимые продукты и медикаменты есть в доступе. На некоторых участках пока сохраняется вода», — сообщил он.
С вечера 1 июля администрация ведет мониторинг ситуации.
«После спада воды необходимо провести анализ работы имеющейся дамбы. Ситуацию держим на контроле по всему округу. В случае ухудшения обстановки готовы принять экстренные меры», — добавил глава округа.
В ярославской прокуратуре показали, как выглядит плотина в деревне Овинищи Подгорные. Напомним, согласно проверке ведомства, деревни на реке Улейма затопило из-за проблем с плотиной. Гидротехническое сооружение не было своевременно расчищено.
На месте вечером 1 июля побывал угличский межрайонный прокурор Андрей Булгаков.
«Устранение выявленных нарушений, а также причин и условий подтопления поставлены межрайонной прокуратурой на контроль», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Новые кадры из села Заозерье Угличского района.
Оранжевый уровень опасности
Гидрометцентр России на три дня объявил оранжевый уровень погодной опасности из-за паводка в другой деревне — Савино.
«В период с 1 (20 ч. мск) по 3 июля на реке Улейма у деревни Савино Угличского района Ярославской области ожидается достижение отметки ОЯ „Высокий паводок“ 476 см (107,67 м БС)», — указано в сообщении.
Аналогичное предупреждение разместили в группе администрации Угличского округа.
Оперативная группа ярославского управления МЧС выехала в Угличский район для уточнения информации.
Проверка Роспотребнадзора
Ярославский Роспотребнадзор отберет пробы воды из-за подтопления села Заозерье.
«Специалистами будут отобраны пробы воды с целью недопущения распространения инфекционных заболеваний. Также управлением проводится мониторинг обращений жителей в лечебные учреждения с целью недопущения распространения массовых инфекционных заболеваний, связанных с водным фактором передачи. Ведется контроль подтопленных домов, выгребных ям, трубчатых колодцев. Ситуация остается на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Ярославской области», — сообщили 76.RU в надзорном ведомстве.
Управление Роспотребнадзора по Ярославской области взяло на контроль подтопление села Заозерье.
Последствия потопа
Жители села Заозерье показали, что творится в населенном пункте.
По данным МЧС, в селе Заозерье подтопление зафиксировано на 15 приусадебных участках.
Всего в селе около 200 жилых домов.
Вечером 1 июля тревогу из-за вышедшей из берегов реки Устье забили жители села Заозерье Угличского района. По словам местных, там затоплены огороды, вода подбирается к домам.
«Речка Устье вышла из берегов, вода затапливает огороды и земельные участки, с каждым часом подбираясь к домам. Имущество местных жителей под угрозой!» — пожаловался читатель 76.RU.
Постоянное население Заозерья составляет около 400 человек. Село упоминается в летописи с XV века. Оно было вотчиной именитых князей — Волконских и Одоевских. Позже владели имениями Салтыковы — родители Салтыкова-Щедрина. Село Заозерье в 2021 году было признано самым красивым в России. Такой статус присудила Ассоциация самых красивых деревень России. В Заозерье находится купеческий «дом со щуками».
В Угличском районе, предварительно, частично вышли из берегов две реки — Улейма и Устье. Точное число деревень и сёл, где произошло подтопление, на данный момент устанавливается.