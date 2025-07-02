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Происшествия Онлайн-трансляция Река вышла из берегов из-за загрязнения плотины в Ярославской области. Онлайн-репортаж

Река вышла из берегов из-за загрязнения плотины в Ярославской области. Онлайн-репортаж

По словам местных, затопило самое красивое село России

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1 комментарий

1 июля в нескольких деревнях и селах Ярославской области затопило территории. По словам местных жителей, в Угличском районе местами вышли из берегов реки Устье и Улейма.

Росгидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности до 3 июля.

В этом онлайн-репортаже рассказываем всё, что известно о ЧП.

Анастасия Вязигина

Жители села Заозерье отмечают, что паводки — не редкость для Угличского района.

«Наш участок затапливает после дождей. Кто живет у реки Устье, всех подтапливает», — рассказал в беседе с 76.RU местный житель.

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Анастасия Вязигина

Об угрозе затопления территории также предупреждали вечером 1 июля в ярославском управлении МЧС:

«В связи с прогнозируемым выпадением осадков вероятно дальнейшее интенсивное повышение уровня воды. При достижении отметки ОЯ произойдет затопление поймы, возможно частичное затопление объектов, расположенных в частях поймы».

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Анастасия Вязигина

По данным с сайта администрации Угличского округа, плотина в деревне Овинищи Подгорные была построена в 1962 году. Изначально гидротехническое сооружение находилось в ведении местного колхоза, затем перешло под контроль администрации. В 2008 году разрушенные бетонные плиты, которыми укрепляли откосы берегов у плотины, заменили на новые.

Известно, что еще одна плотина на реке Улейма находится в одноименном селе.

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Анастасия Вязигина

Проблемы с плотиной в деревне Овинищи Подгорные происходят не первый раз. В апреле 2021 года плотину прорвало. Река Улейма вышла из берегов на несколько метров в нескольких деревнях. Кадры публиковали очевидцы в соцсетях.

В апреле 2021 года прорвало плотину в деревне Овинищи Подгорные

Источник:

«Подслушано | Углич» / Vk.com

В 2021 году плотину в деревне Угличского района и вовсе прорвало | Источник: Евгений Голубев, «Подслушано | Углич» / Vk.comВ 2021 году плотину в деревне Угличского района и вовсе прорвало | Источник: Евгений Голубев, «Подслушано | Углич» / Vk.com

В 2021 году плотину в деревне Угличского района и вовсе прорвало

Источник:

Евгений Голубев, «Подслушано | Углич» / Vk.com

Последствия прорыва плотины в деревне Калиновка | Источник: Александр Серцов, «Подслушано | Углич» / Vk.comПоследствия прорыва плотины в деревне Калиновка | Источник: Александр Серцов, «Подслушано | Углич» / Vk.com

Последствия прорыва плотины в деревне Калиновка

Источник:

Александр Серцов, «Подслушано | Углич» / Vk.com

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Анастасия Вязигина

Комментарий главы округа

Глава Угличского округа Илья Филипцов также прокомментировал ситуацию о подтоплении в селе Заозерье.

«В селе Заозерье подтоплено два дома. В ходе встречи с хозяевами представители администрации и ГО и ЧС выяснили, что необходимые продукты и медикаменты есть в доступе. На некоторых участках пока сохраняется вода», — сообщил он.

С вечера 1 июля администрация ведет мониторинг ситуации.

«После спада воды необходимо провести анализ работы имеющейся дамбы. Ситуацию держим на контроле по всему округу. В случае ухудшения обстановки готовы принять экстренные меры», — добавил глава округа.

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Анастасия Вязигина

В ярославской прокуратуре показали, как выглядит плотина в деревне Овинищи Подгорные. Напомним, согласно проверке ведомства, деревни на реке Улейма затопило из-за проблем с плотиной. Гидротехническое сооружение не было своевременно расчищено.

На месте вечером 1 июля побывал угличский межрайонный прокурор Андрей Булгаков.

«Устранение выявленных нарушений, а также причин и условий подтопления поставлены межрайонной прокуратурой на контроль», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Главе Угличского округа вынесено представление об устранении нарушений | Источник: прокуратура Ярославской областиГлаве Угличского округа вынесено представление об устранении нарушений | Источник: прокуратура Ярославской области
Прокурор осмотрел территорию района совместно с главой Угличского муниципального округа Ильей Филипцовым | Источник: прокуратура Ярославской областиПрокурор осмотрел территорию района совместно с главой Угличского муниципального округа Ильей Филипцовым | Источник: прокуратура Ярославской области
По данным ведомства, плотину вовремя не расчистили | Источник: прокуратура Ярославской областиПо данным ведомства, плотину вовремя не расчистили | Источник: прокуратура Ярославской области
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Анастасия Вязигина

Новые кадры из села Заозерье Угличского района.

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Анастасия Вязигина

Оранжевый уровень опасности

Гидрометцентр России на три дня объявил оранжевый уровень погодной опасности из-за паводка в другой деревне — Савино.

«В период с 1 (20 ч. мск) по 3 июля на реке Улейма у деревни Савино Угличского района Ярославской области ожидается достижение отметки ОЯ „Высокий паводок“ 476 см (107,67 м БС)», — указано в сообщении.

Аналогичное предупреждение разместили в группе администрации Угличского округа.

До 3 июня в Ярославской области объявлен оранжевый уровень опасности | Источник: Росгидрометцентр РФДо 3 июня в Ярославской области объявлен оранжевый уровень опасности | Источник: Росгидрометцентр РФ

До 3 июня в Ярославской области объявлен оранжевый уровень опасности

Источник:

Росгидрометцентр РФ

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Анастасия Вязигина

Оперативная группа ярославского управления МЧС выехала в Угличский район для уточнения информации.

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Анастасия Вязигина

Проверка Роспотребнадзора

Ярославский Роспотребнадзор отберет пробы воды из-за подтопления села Заозерье.

«Специалистами будут отобраны пробы воды с целью недопущения распространения инфекционных заболеваний. Также управлением проводится мониторинг обращений жителей в лечебные учреждения с целью недопущения распространения массовых инфекционных заболеваний, связанных с водным фактором передачи. Ведется контроль подтопленных домов, выгребных ям, трубчатых колодцев. Ситуация остается на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Ярославской области», — сообщили 76.RU в надзорном ведомстве.

Управление Роспотребнадзора по Ярославской области взяло на контроль подтопление села Заозерье.

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Анастасия Вязигина

Последствия потопа

Жители села Заозерье показали, что творится в населенном пункте.

По огородам людей плавают утки

Источник:

читатель 76.RU

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Анастасия Вязигина

По данным МЧС, в селе Заозерье подтопление зафиксировано на 15 приусадебных участках.

Всего в селе около 200 жилых домов.

Вода подступает к домам | Источник: читатель 76.RUВода подступает к домам | Источник: читатель 76.RU
Местные бьют тревогу | Источник: читатель 76.RUМестные бьют тревогу | Источник: читатель 76.RU
Огороды оказались затоплены | Источник: читатель 76.RUОгороды оказались затоплены | Источник: читатель 76.RU
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По словам местных, воды стало больше на фоне обильных дождей | Источник: читатель 76.RUПо словам местных, воды стало больше на фоне обильных дождей | Источник: читатель 76.RU
Село Заозерье в 2021 году было признано самым красивым в России | Источник: читатель 76.RUСело Заозерье в 2021 году было признано самым красивым в России | Источник: читатель 76.RU
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Анастасия Вязигина

Вечером 1 июля тревогу из-за вышедшей из берегов реки Устье забили жители села Заозерье Угличского района. По словам местных, там затоплены огороды, вода подбирается к домам.

«Речка Устье вышла из берегов, вода затапливает огороды и земельные участки, с каждым часом подбираясь к домам. Имущество местных жителей под угрозой!» — пожаловался читатель 76.RU.

Постоянное население Заозерья составляет около 400 человек. Село упоминается в летописи с XV века. Оно было вотчиной именитых князей — Волконских и Одоевских. Позже владели имениями Салтыковы — родители Салтыкова-Щедрина. Село Заозерье в 2021 году было признано самым красивым в России. Такой статус присудила Ассоциация самых красивых деревень России. В Заозерье находится купеческий «дом со щуками».

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Анастасия Вязигина

В Угличском районе, предварительно, частично вышли из берегов две реки — Улейма и Устье. Точное число деревень и сёл, где произошло подтопление, на данный момент устанавливается.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Паводок Подтопление Угличский район Оранжевый уровень опасности МЧС
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Комментарии
1
Гость
1 час
А почему сегодня в Ярославле из крана течет черная горячая вода?
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