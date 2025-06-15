НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

3 м/c,

сев.

 749мм 48%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,51
EUR 90,94
Лотерейный миллионер
Гид по отдыху в России
Где нет главврачей
Проверка квартиры перед покупкой
Закрыли супермаркет
Расширят дорогу
Обзор дискаунтера
Пешеходный центр
Тест СССР
Уголовное дело за тушение
Происшествия В Ярославской области случилось смертельное ДТП с мотоциклистом. Видео

В Ярославской области случилось смертельное ДТП с мотоциклистом. Видео

Стали известны подробности

7 169
10 комментариев
В Ярославской области в ДТП погиб мотоциклист | Источник: «Жесть Ярославль» / TelegramВ Ярославской области в ДТП погиб мотоциклист | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

В Ярославской области в ДТП погиб мотоциклист

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

15 июня в Ярославской области в Ростовском районе на трассе М-8 «Холмогоры» в аварии погиб 45-летний мотоциклист. ДТП случилось около 10 часов утра.

«Водитель, управляя мотоциклом БМВ, не справился с управлением и произвел наезд на металлическое дорожное ограждение», — сказал командир ОР ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Ярославской области (п. Петровское) Александр Постников.

Стали известны подробности аварии

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Момент последствий аварии попал на камеры очевидцев. На месте разбросаны детали мотоцикла, а погибший лежит на земле.

Последствия аварии попали на камеру

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Как сообщили в полиции, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

13 июня в Ярославском районе произошло ДТП с двумя иномарками. В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что в аварии пострадали три человека. С места ДТП их увезли в больницу медики скорой помощи.

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Авария Происшествия
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Инженер1
15 июня, 21:45
А где момент то?
Гость
15 июня, 14:31
безобразно работает телефонная связь,в чем причина???
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
90 минут в соленой воде и мраке. Что такое флоатинг и как происходит погружение в невесомость — впечатления журналистки
Ирина Господаренко
Мнение
«Куда делись все сотрудники?». Бизнесмен — о том, почему работники хотят жаловаться, а не трудиться
Сергей Харин
Мнение
Конфеты или дорогое лечение? Стоматолог рассказал, как сахар рушит зубы и как сладкоежкам снизить риски
Альберт Ищенко
Мнение
«У нас не стало возможностей»: зумер — о том, почему для молодежи не самое лучшее время
Александра Куляпина
заместитель главного редактора 59.RU
Мнение
«Самая частая жалоба — это отношения внутри коллектива»: психотерапевт — о различиях миллениалов и зумеров в работе
Валентина Кинас
Психология, психотерапия
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление