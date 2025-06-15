В Ярославской области случилось смертельное ДТП с мотоциклистом. Видео

В Ярославской области в ДТП погиб мотоциклист Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram











15 июня в Ярославской области в Ростовском районе на трассе М-8 «Холмогоры» в аварии погиб 45-летний мотоциклист. ДТП случилось около 10 часов утра.

«Водитель, управляя мотоциклом БМВ, не справился с управлением и произвел наезд на металлическое дорожное ограждение», — сказал командир ОР ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Ярославской области (п. Петровское) Александр Постников.

Стали известны подробности аварии Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Момент последствий аварии попал на камеры очевидцев. На месте разбросаны детали мотоцикла, а погибший лежит на земле.

Последствия аварии попали на камеру Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Как сообщили в полиции, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.