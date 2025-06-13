В жестком ДТП под Ярославлем пострадали три человека. Видео

В ДТП под Ярославлем пострадали три человека Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram











Вечером 13 июня в Ярославском районе произошло ДТП с двумя иномарками. Около 18:00 на дороге «Туношна-Бурмакино» столкнулись «Субару», за рулем которой был 44 летний водитель, и «Киа». На водительском кресле второго авто был 39-летний мужчина.

Судя по фото и видео с места ДТП, удар у обеих машин пришелся на передние части. Капот «Киа» смяло вверх, от бампера ничего не осталось. У второго автомобиля тоже пострадала передняя часть.

Обе машины пострадали в аварии Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что в аварии пострадали три человека. С места ДТП их увезли в больницу медики скорой помощи.

«В результате ДТП водитель автомобиля „Киа“ и двое пассажиров — 30-летняя женщина и 19-летний мужчина доставлены в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — рассказали в региональном УМВД.