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Происшествия В жестком ДТП под Ярославлем пострадали три человека. Видео

В жестком ДТП под Ярославлем пострадали три человека. Видео

Что известно об аварии

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4 комментария
В ДТП под Ярославлем пострадали три человека | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramВ ДТП под Ярославлем пострадали три человека | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В ДТП под Ярославлем пострадали три человека

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Вечером 13 июня в Ярославском районе произошло ДТП с двумя иномарками. Около 18:00 на дороге «Туношна-Бурмакино» столкнулись «Субару», за рулем которой был 44 летний водитель, и «Киа». На водительском кресле второго авто был 39-летний мужчина.

Судя по фото и видео с места ДТП, удар у обеих машин пришелся на передние части. Капот «Киа» смяло вверх, от бампера ничего не осталось. У второго автомобиля тоже пострадала передняя часть.

Обе машины пострадали в аварии

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что в аварии пострадали три человека. С места ДТП их увезли в больницу медики скорой помощи.

«В результате ДТП водитель автомобиля „Киа“ и двое пассажиров — 30-летняя женщина и 19-летний мужчина доставлены в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — рассказали в региональном УМВД.

Днем 13 июня в Ярославле в ДТП пострадал мотоциклист. Очевидцы записали последствия аварии на видео.

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Алина Шибаева
Специальный корреспондент
ДТП Пострадавшие Госавтоинспекция
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Комментарии
4
Гость
23 минуты
Пишите через сколько часов приехала скорая?
Гость
18 минут
берегите себя,, не гоняйте,,
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