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Происшествия Врач погиб в драке Погиб врач: в Ярославле завершилось расследование уголовного дела о драке в центре

Погиб врач: в Ярославле завершилось расследование уголовного дела о драке в центре

Следователи передали материалы в суд

2 512
14 комментариев
В Ярославле завершилось расследование уголовного дела | Источник: Жесть Ярославль / Telegram, БАЛТМЕД | ОЗЕРКИ / Vk.comВ Ярославле завершилось расследование уголовного дела | Источник: Жесть Ярославль / Telegram, БАЛТМЕД | ОЗЕРКИ / Vk.com

В Ярославле завершилось расследование уголовного дела

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram, БАЛТМЕД | ОЗЕРКИ / Vk.com

В Ярославле завершилось расследование уголовного дела о смертельной драке на улице Первомайской. Об этом 10 июня сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области. Обвиняемым по делу проходит иностранец.

10 марта 2025 года неподалеку от пешеходной улицы Кирова произошла потасовка, после которой погиб 38-летний врач Дмитрий Карпов из Санкт-Петербурга.

«Между двумя мужчинами возникла ссора на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ходе которой 30-летний обвиняемый нанес удар в область головы 38-летнему мужчине. От полученных повреждений потерпевший скончался в Клинической областной больнице скорой медицинской помощи им. Н. В. Соловьева», — сообщили в следственном комитете.

Момент потасовки попал на видео. Судя по кадрам, Дмитрий Карпов после удара упал на дорогу и ударился головой. Первой на помощь Дмитрию бросила ярославская студентка-медик, затем пострадавшего увезли в больницу, однако спасти его так и не удалось.

Потасовка попала на видео

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

В СК возбудили уголовное дело по признакам статьи об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Обвиняемого отправили в СИЗО.

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«В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном не признал», — добавили в следственном комитете.

По части 4 статьи 111 УК РФ может грозить до 15 лет лишения свободы.

Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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Варвара Киселёва
корреспондент
Драка Уголовное дело Расследование Врач
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Комментарии
14
Гость
4 часа
Сейчас кремль будет оценивать губернаторов , по высокой рождаемости , в Ярославле рождаемость слабая , по этому и завозят иностранных специалистов а те свои семьи регистрируются и вуаля население растет . Но из минусов это большая нагрузка на бюджет , они с наших налогов пользуются всеми льготами и больницы для них бесплатно и жилье им дают .
Гость
4 часа
Сколько в наших тюрьмах таких иностранцев уже сидит. Когда же уже поймут что большинство уже не работать сюда едет, это преступность организованная.
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