Погиб врач: в Ярославле завершилось расследование уголовного дела о драке в центре

В Ярославле завершилось расследование уголовного дела Источник: Жесть Ярославль / Telegram, БАЛТМЕД | ОЗЕРКИ / Vk.com











В Ярославле завершилось расследование уголовного дела о смертельной драке на улице Первомайской. Об этом 10 июня сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области. Обвиняемым по делу проходит иностранец.

10 марта 2025 года неподалеку от пешеходной улицы Кирова произошла потасовка, после которой погиб 38-летний врач Дмитрий Карпов из Санкт-Петербурга.

«Между двумя мужчинами возникла ссора на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ходе которой 30-летний обвиняемый нанес удар в область головы 38-летнему мужчине. От полученных повреждений потерпевший скончался в Клинической областной больнице скорой медицинской помощи им. Н. В. Соловьева», — сообщили в следственном комитете.

Момент потасовки попал на видео. Судя по кадрам, Дмитрий Карпов после удара упал на дорогу и ударился головой. Первой на помощь Дмитрию бросила ярославская студентка-медик, затем пострадавшего увезли в больницу, однако спасти его так и не удалось.

Потасовка попала на видео Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В СК возбудили уголовное дело по признакам статьи об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Обвиняемого отправили в СИЗО.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном не признал», — добавили в следственном комитете.

По части 4 статьи 111 УК РФ может грозить до 15 лет лишения свободы.