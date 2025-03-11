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Происшествия Мужчина умер после драки в центре Ярославля. Момент потасовки попал на видео

Мужчина умер после драки в центре Ярославля. Момент потасовки попал на видео

Личность погибшего устанавливается

8 393
80 комментариев
В Ярославле мужчина умер, ударившись головой после драки | Источник: Жесть Ярославль / TelegramВ Ярославле мужчина умер, ударившись головой после драки | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В Ярославле мужчина умер, ударившись головой после драки

Источник:

В центре Ярославля мужчина умер после драки. Инцидент произошел вечером 10 марта. Потасовка произошла на Первомайской улице в районе Знаменской башни.

— Сотрудниками полиции установлен 30-летний мужчина, который, по имеющимся данным, в ходе конфликта толкнул неизвестного, от чего последний упал и ударился головой. <…> Личность погибшего устанавливается, — ранее сообщали в полиции.

Пострадавшего увезли в больницу, однако он скончался на руках у медиков.

— По словам свидетелей, в результате драки мужчина упал и ударился головой о бордюр, — ранее сообщали в группе «Жесть Ярославль».

Сам момент потасовки попал на видео. Кадры опубликовали очевидцы в соцсетях. Судя по записи, погибший в желтой куртке пятился назад, когда его оппонент размахивал кулаками. Внезапно мужчина упал и ударился головой.

В Ярославле после драки скончался прохожий

Источник:

Второго участника потасовки доставили в отдел полиции для разбирательств. Собранные полицией материалы будут переданы в ярославское управление СК.

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Комментарии
80
Гость
21 час
Как быстро комментарии удаляют , вы защищаете представителя самой мирной религии ?
281832383
16 часов
Этого бородатого рубероида отмажут . До-сих пор личность даже не выяснили , уже всё понятно .
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