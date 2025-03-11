Мужчина умер после драки в центре Ярославля. Момент потасовки попал на видео

В Ярославле мужчина умер, ударившись головой после драки Источник: Жесть Ярославль / Telegram











В центре Ярославля мужчина умер после драки. Инцидент произошел вечером 10 марта. Потасовка произошла на Первомайской улице в районе Знаменской башни.

— Сотрудниками полиции установлен 30-летний мужчина, который, по имеющимся данным, в ходе конфликта толкнул неизвестного, от чего последний упал и ударился головой. <…> Личность погибшего устанавливается, — ранее сообщали в полиции.

Пострадавшего увезли в больницу, однако он скончался на руках у медиков.

— По словам свидетелей, в результате драки мужчина упал и ударился головой о бордюр, — ранее сообщали в группе «Жесть Ярославль».

Сам момент потасовки попал на видео. Кадры опубликовали очевидцы в соцсетях. Судя по записи, погибший в желтой куртке пятился назад, когда его оппонент размахивал кулаками. Внезапно мужчина упал и ударился головой.

В Ярославле после драки скончался прохожий Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram