Семья — одна сатана: как родня двух замгубернаторов Кузбасса оказалась в СИЗО из-за хищения бюджетных миллионов

Ущерб от родни вице-губернаторов может оцениваться в почти 300 миллионов рублей Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа











В Кемеровской области разгорелся политический скандал на фоне массовых задержаний чиновников и бизнесменов. Уголовное дело напрямую затронуло семьи вице-губернаторов, одному из которых пришлось закончить 30-летнюю карьеру. Родню первых лиц области обвинили в аферах с бюджетными миллионами и квартирами для детей-сирот. Всё, что известно о скандале в правительстве угольной столицы России и домашних перипетиях, собрала редакция NGS42.

В минувшую субботу Кемеровский суд отправил в изолятор мужа замгубернатора по внутренней политике Ольги Турбабы — одной из самых известных и до последних событий считавшейся авторитетной чиновницей региона.

Турбаба строила свое влияние в области долгие 30 лет и начинала с консультаций для главы Кемерова. Пик ее карьеры пришелся на времена губернаторства Сергея Цивилева, который сейчас возглавляет Минэнерго России.

В правительство области она пришла на фоне трагедии в торговом центре «Зимняя вишня», где в 2018 году погибли 60 человек, больше половины из которых дети. Ее предшественника, как сообщают источники NGS42, убрали с поста, «так как надо было уволить кого-то из чиновников».

За семь последующих лет на посту вице-губернатора, отвечая за имидж области, она, как вспоминают кузбассовцы, не отличилась масштабными проектами, но стала самым богатым чиновником области . В кулуарных кругах считают, что авторитет серый кардинал заработала за счет дружбы с губернатором. После переезда четы Цивилевых в Москву ей тоже пророчили повышение, но этого не случилось. По словам источников NGS42, именно из-за проверок темных дел ее мужа.

Анна Цивилева в 2024 году стала заместителем министра обороны РФ Источник: Ольга Турбаба / «ВКонтакте»











По итогу 2025 год стал последним для Турбабы на посту замгубернатора. Она написала заявление по собственному на фоне ареста мужа.

Сироты без жилья, казна — без денег

Большего масштаба история достигла, когда под арест попала родня еще одного вице-замгубернатора Кузбасса по строительству Глеба Орлова. Его гражданскую жену, главу Кемеровского района Марину Коляденко, обвинили по тому же делу, что и Турбабу.

Ранее пара не афишировала свои отношения, но тайное стало явным, когда на суд по избранию меры пресечения Орлов лично пришел, чтобы поддержать возлюбленную.

На суде Орлов сам представился гражданским мужем обвиняемой Источник: Лера Городецкая / NGS42.RU











Коляденко и вице-губернатор познакомились давно, около 15 лет назад, когда он работал в администрации Кемеровского района, где был ее начальником. Их отношения продолжились, когда Орлов перешел в правительство, а она заняла его кресло.

Стоит отметить, что уголовное дело, возбужденное против нее, связано со сферой, которую по сей день курирует в регионе ее возлюбленный, — строительство.

Силовики пришли к чиновнице из-за пропажи 294 миллионов рублей из бюджета . Деньги выделялись на возведение двух многоквартирных домов для детей-сирот и переселенцев из ветхого жилья. Как считает следствие, сожительница замгубернатора без гарантий перевела сумму местной стройфирме, а когда сроки контрактов начали срываться, не потребовала их обратно. По итогу вместо благоустроенного жилья льготники ничего не получили.

Несколько месяцев назад Коляденко была переизбрана на второй срок Источник: пресс-служба администрации Кемеровского района











Причем тут муж Турбабы? Пока его жена занималась имиджем региона, он строил бизнес. Попытки стать крупным производителем молока и мебели, судя по данным «Контур.Фокуса», всегда заканчивались убытками и судами.

После серии неудач в своем деле он отправился руководить чужими предприятиями в холдинг «СДС», который получил печальную славу после взрыва на шахте «Листвяжная», где погиб 51 человек. Именно здесь, как предполагает следствие, он и совершил преступление.

Турбаба и его фирма были субподрядчиками в возведении домов в Кемеровском районе, а именно поставляли бетонные конструкции. Когда стройка встала, он, согласно обвинению, помог это скрыть.

— Без фактической оплаты по поддельным документам он передавал компании материалы, чтобы создать видимость работ на участке, — заявлял следователь, когда отправлял фигуранта в изолятор.

Источник: личная страница Александра Турбабы / OK











На суде звучала версия, что муж вице-губернатора «выручал» генподрядчика, получив за это 10 миллионов рублей.

Некоторые источники NGS42 говорят, что Ольга Турбаба и Марина Коляденко — близкие подруги.

Именно из-за влиятельных связей в правительстве и правоохранительных органах Кузбасса, а также больших сумм на счетах и возможности сбежать заграницу прокуроры просили на время расследования ограничить фигурантам громкого уголовного дела свободу.

— Моя уважаемая жена никогда не опустится до уровня, чтобы давить на следствие, — говорил Турбаба во время заседания. Несмотря на это, его и подругу жены Коляденко отправили в СИЗО.

Источник: Лера Городецкая / NGS42.RU











Как предполагают кузбассовцы, на этом задержания среди чиновников Кузбасса могут не закончиться.