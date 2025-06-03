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Происшествия Люди в страхе прыгали с высоты: в Турции произошло мощное землетрясение

Люди в страхе прыгали с высоты: в Турции произошло мощное землетрясение

Паника привела к гибели ребенка

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1 комментарий
Пострадавших во время землетрясения в Турции направили в больницу | Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RUПострадавших во время землетрясения в Турции направили в больницу | Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Пострадавших во время землетрясения в Турции направили в больницу

Источник:

Виктория Чулюкина / MSK1.RU

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,8. Десятки людей пострадали, погиб ребенок. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая в соцсети X.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), очаг землетрясения залегал на глубине 68 км. Эпицентр находился в 17 км от города Мармарис с численностью населения 33,7 тысяч человек и 132 км к юго-юго-востоку от города Айдын, где в проживают 163 тысяч человек.

Мармарис — город-порт на юго-западе Турции, в провинции Мугла Эгейского региона. Административный центр одноименного района. Этот курорт пользуется большой популярностью у россиян.

Все произошло ночью в 02.17 (мск). В панике 69 человек спрыгнули  с большой высоты и получили травмы, 46 из них понадобилась госпитализация.  

«Четырнадцатилетняя Афранур Гюнлю в Фетхие испытала паническую атаку в момент землетрясения и была госпитализирована, но ее не удалось спасти», — написал Ерликая.

Министр добавил, что толчки ощущались в провинции Мугла и на нескольких других территориях. Землетрясение не привело к разрушениям, уточнил Ерликая. Пока данных о том, пострадал ли кто-то из россиян, нет.

В мае турецком городе Конья произошло землетрясение магнитудой 5,2. Очаг находился на глубине почти 19 км.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Землетрясение Турция Пострадавшие Мармарис
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Комментарии
1
Гость
6 часов
Как бы Турцию не разорвало.
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