Люди в страхе прыгали с высоты: в Турции произошло мощное землетрясение

Пострадавших во время землетрясения в Турции направили в больницу Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU











В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,8. Десятки людей пострадали, погиб ребенок. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая в соцсети X.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), очаг землетрясения залегал на глубине 68 км. Эпицентр находился в 17 км от города Мармарис с численностью населения 33,7 тысяч человек и 132 км к юго-юго-востоку от города Айдын, где в проживают 163 тысяч человек.

Мармарис — город-порт на юго-западе Турции, в провинции Мугла Эгейского региона. Административный центр одноименного района. Этот курорт пользуется большой популярностью у россиян.

Все произошло ночью в 02.17 (мск). В панике 69 человек спрыгнули с большой высоты и получили травмы, 46 из них понадобилась госпитализация.

«Четырнадцатилетняя Афранур Гюнлю в Фетхие испытала паническую атаку в момент землетрясения и была госпитализирована, но ее не удалось спасти», — написал Ерликая.

Министр добавил, что толчки ощущались в провинции Мугла и на нескольких других территориях. Землетрясение не привело к разрушениям, уточнил Ерликая. Пока данных о том, пострадал ли кто-то из россиян, нет.