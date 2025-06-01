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«Я тебя вырублю!»: ярославцы устроили драку в День города. Видео

Разнимать дебоширов пытались прохожие

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59 комментариев
Ярославцы устроили драку в центре города | Источник: читатель 76.RUЯрославцы устроили драку в центре города | Источник: читатель 76.RU

Ярославцы устроили драку в центре города

Источник:

читатель 76.RU

Вечером 31 мая ярославцы устроили драку во время празднования Дня города. Читатель 76.RU рассказал, что потасовка произошла около половины двенадцатого вечера на улице Кирова.

Один из участников лежал на земле без движения. Очевидцы попытались ему помочь и поднять на ноги. Сам он встать не мог.

«Его подняли как мешок. Встать не мог, но шевелился», — рассказал читатель 76.RU.

В это время неподалеку продолжили выяснять отношения двое мужчин. Они нападали друг на друга с кулаками и не слушали окружающих, которые пытались их разнять. В какой-то момент один из дебоширов прокричал:

«Я тебя сейчас вырублю», — и бросился на своего оппонента.

«Мужики, расслабьтесь», — пытался снизить градус конфликта один из отдыхающих.

Однако слушать его никто не стал. Двое агрессоров не обращали внимания на разнимающих их людей и продолжали перепалку.

Мужчины бросались друг на друга с кулакми

Источник:

читатель 76.RU

Информация о состоянии участников конфликта на 1 июня не известна. В управлении МВД по Ярославской области 76.RU сообщили, что обращений по поводу инцидента не поступало.

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Комментарии
59
280808018
1 июня, 13:48
МВД как всегда курило в сторонке, а то что в общественных местах можно совершать хулиганку их это не волнует!
Гость
1 июня, 13:27
Люди стали как звери!!!Даже хуже зверей!
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