Целовались во время салюта и плясали под хиты: ярославцы отметили День города. Красочный фоторепортаж

В Ярославле прошел День города Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











31 мая жители Ярославля отметили День города. К 1015-летию Ярославля подготовили множество мероприятий, ярмарок, развлечения были на любой вкус и цвет. На улицы высыпали тысячи людей, а завершился праздник ярким семиминутным салютом.

В этом фоторепортаже Кирилла Поверинова показываем, как ярославцы отмечали общегородской праздник.

Для жителей города подготовили множество фотозон Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Люди приходили на гуляния целыми семьями Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На Советской площади празднование начиналось в полдень. Люди приходили в центр города целыми семьями, чтобы увидеть подготовленные выступления артистов и музыкантов.

Памятные фото в такой день делали многие Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В центре развернули множество ярморочных палаток Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Центр города на день стал пешеходным. На улицах развернули ярморочные палатки, ярославцам предлагали угощения и сувениры. С 10 утра жители города могли поучаствовать в различных мастер-классах, марафонах, а также полюбоваться выставками.

К празднику город украсили Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Для ярославцев старались подготовить развлечения на любой вкус Источник: 76.RU / Telegram

Как же без главного символа города? Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На праздник приходили дружными компаниями Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











И не забывали про питомцев Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Некоторые не могли не пуститься в пляс под зажигательную музыку Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Посмотрите, как было многолюдно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На Стрелке народу было не меньше, чем на Советской площади. Там для ярославцев и гостей города тоже подготовили различные развлечения.

Многие предпочли прогуляться по берегу Волги Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











И снова яркие фотозоны Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Ярославцы не упускали возможности сделать фото на память Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А другие любовались выступлениями Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Люди наслаждались посиделками на летних верандах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











И приходили в необычных нарядах! Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Было время и для отдыха Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











И, конечно, для любви Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Люди танцевали прямо посреди улиц Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











И с интересом смотрели на заготовленные для них программы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Кажется, одна из самых необычных фотозон, которые были подготовлены Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Жители города успели послушать известные треки в исполнении кавер-группы Источник: 76.RU / Telegram

Ближе к вечеру люди стянулись ближе к набережной. К 23:00 для жителей города подготовили праздничный салют.

На Волжской набережной перед салютом было тесно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











До салюта люди успели полюбоваться выступлением флайбордистов (6+) Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А затем в небе вспыхнул салют Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Люди целовались под освещенным яркими огнями небом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Кто-то просто наслаждался моментом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Салют продлился семь минут Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









