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Город День города Ярославля Фоторепортаж Целовались во время салюта и плясали под хиты: ярославцы отметили День города. Красочный фоторепортаж

Целовались во время салюта и плясали под хиты: ярославцы отметили День города. Красочный фоторепортаж

Показываем атмосферу праздника

3 890
10 комментариев
В Ярославле прошел День города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле прошел День города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле прошел День города

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

31 мая жители Ярославля отметили День города. К 1015-летию Ярославля подготовили множество мероприятий, ярмарок, развлечения были на любой вкус и цвет. На улицы высыпали тысячи людей, а завершился праздник ярким семиминутным салютом.

В этом фоторепортаже Кирилла Поверинова показываем, как ярославцы отмечали общегородской праздник.

Для жителей города подготовили множество фотозон | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДля жителей города подготовили множество фотозон | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Для жителей города подготовили множество фотозон

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Люди приходили на гуляния целыми семьями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛюди приходили на гуляния целыми семьями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Люди приходили на гуляния целыми семьями

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На Советской площади празднование начиналось в полдень. Люди приходили в центр города целыми семьями, чтобы увидеть подготовленные выступления артистов и музыкантов.

Памятные фото в такой день делали многие | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПамятные фото в такой день делали многие | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Памятные фото в такой день делали многие

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В центре развернули множество ярморочных палаток | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ центре развернули множество ярморочных палаток | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В центре развернули множество ярморочных палаток

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Центр города на день стал пешеходным. На улицах развернули ярморочные палатки, ярославцам предлагали угощения и сувениры. С 10 утра жители города могли поучаствовать в различных мастер-классах, марафонах, а также полюбоваться выставками.

К празднику город украсили | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUК празднику город украсили | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

К празднику город украсили

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Для ярославцев старались подготовить развлечения на любой вкус

Источник:

76.RU / Telegram

Как же без главного символа города? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКак же без главного символа города? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как же без главного символа города?

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На праздник приходили дружными компаниями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа праздник приходили дружными компаниями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На праздник приходили дружными компаниями

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

И не забывали про питомцев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИ не забывали про питомцев | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

И не забывали про питомцев

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые не могли не пуститься в пляс под зажигательную музыку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНекоторые не могли не пуститься в пляс под зажигательную музыку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые не могли не пуститься в пляс под зажигательную музыку

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Посмотрите, как было многолюдно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПосмотрите, как было многолюдно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Посмотрите, как было многолюдно

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На Стрелке народу было не меньше, чем на Советской площади. Там для ярославцев и гостей города тоже подготовили различные развлечения.

Многие предпочли прогуляться по берегу Волги | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМногие предпочли прогуляться по берегу Волги | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие предпочли прогуляться по берегу Волги

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

И снова яркие фотозоны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИ снова яркие фотозоны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

И снова яркие фотозоны

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы не упускали возможности сделать фото на память | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы не упускали возможности сделать фото на память | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы не упускали возможности сделать фото на память

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А другие любовались выступлениями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА другие любовались выступлениями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А другие любовались выступлениями

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Люди наслаждались посиделками на летних верандах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛюди наслаждались посиделками на летних верандах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Люди наслаждались посиделками на летних верандах

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

И приходили в необычных нарядах! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИ приходили в необычных нарядах! | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

И приходили в необычных нарядах!

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Было время и для отдыха | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБыло время и для отдыха | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Было время и для отдыха

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

И, конечно, для любви | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИ, конечно, для любви | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

И, конечно, для любви

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Люди танцевали прямо посреди улиц | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛюди танцевали прямо посреди улиц | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Люди танцевали прямо посреди улиц

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

И с интересом смотрели на заготовленные для них программы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИ с интересом смотрели на заготовленные для них программы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

И с интересом смотрели на заготовленные для них программы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кажется, одна из самых необычных фотозон, которые были подготовлены | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКажется, одна из самых необычных фотозон, которые были подготовлены | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кажется, одна из самых необычных фотозон, которые были подготовлены

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители города успели послушать известные треки в исполнении кавер-группы

Источник:

76.RU / Telegram

Ближе к вечеру люди стянулись ближе к набережной. К 23:00 для жителей города подготовили праздничный салют.

На Волжской набережной перед салютом было тесно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа Волжской набережной перед салютом было тесно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На Волжской набережной перед салютом было тесно

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

До салюта люди успели полюбоваться выступлением флайбордистов (6+) | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДо салюта люди успели полюбоваться выступлением флайбордистов (6+) | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

До салюта люди успели полюбоваться выступлением флайбордистов (6+)

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А затем в небе вспыхнул салют | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА затем в небе вспыхнул салют | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А затем в небе вспыхнул салют

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Люди целовались под освещенным яркими огнями небом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЛюди целовались под освещенным яркими огнями небом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Люди целовались под освещенным яркими огнями небом

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кто-то просто наслаждался моментом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКто-то просто наслаждался моментом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кто-то просто наслаждался моментом

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Салют продлился семь минут | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСалют продлился семь минут | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Салют продлился семь минут

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мы вели онлайн-трансляцию, где показывали, как Ярославль отмечает День города.

ПО ТЕМЕ
Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
День города Салют Праздник
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Комментарии
10
Гость
1 июня, 15:36
Исправьте этот ужас - прилагательное "ярмарочный" пишется с буквой "а". Проверочное слово "ярмарка". Что о вас подумают одиннадцатиклассники, только что сдавшие ЕГЭ по русскому? Позорище...
Гость
23 часа
Как же надо не любить свое дело, чтобы вот так бездарно фотографировать замечательный праздник. С днём рождения, Ярославль!
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