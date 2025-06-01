Целовались во время салюта и плясали под хиты: ярославцы отметили День города. Красочный фоторепортаж
Показываем атмосферу праздника
3 890
31 мая жители Ярославля отметили День города. К 1015-летию Ярославля подготовили множество мероприятий, ярмарок, развлечения были на любой вкус и цвет. На улицы высыпали тысячи людей, а завершился праздник ярким семиминутным салютом.
В этом фоторепортаже Кирилла Поверинова показываем, как ярославцы отмечали общегородской праздник.
На Советской площади празднование начиналось в полдень. Люди приходили в центр города целыми семьями, чтобы увидеть подготовленные выступления артистов и музыкантов.
Центр города на день стал пешеходным. На улицах развернули ярморочные палатки, ярославцам предлагали угощения и сувениры. С 10 утра жители города могли поучаствовать в различных мастер-классах, марафонах, а также полюбоваться выставками.
Для ярославцев старались подготовить развлечения на любой вкус
Источник:
76.RU / Telegram
На Стрелке народу было не меньше, чем на Советской площади. Там для ярославцев и гостей города тоже подготовили различные развлечения.
Жители города успели послушать известные треки в исполнении кавер-группы
Источник:
76.RU / Telegram
Ближе к вечеру люди стянулись ближе к набережной. К 23:00 для жителей города подготовили праздничный салют.