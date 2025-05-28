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Происшествия На борту теплохода в Ярославской области произошло массовое отравление

На борту теплохода в Ярославской области произошло массовое отравление

Публикуем первые подробности

4 018
23 комментария
На теплоходе произошло массовое отравление | Источник: Ирина Шарова / 72.RUНа теплоходе произошло массовое отравление | Источник: Ирина Шарова / 72.RU

На теплоходе произошло массовое отравление

Источник:

Ирина Шарова / 72.RU

28 мая стало известно об отравлениях на борту теплохода «Михаил Булгаков» в Угличе в Ярославской области. Зафиксированы случаи острой кишечной инфекции. Управление Роспотребнадзора по области проводит санитарно-эпидемиологическое расследование

«В Угличе причалил туристический теплоход, который направлялся в Москву. На корабле — заболевшие люди. Из 244 пассажиров у 49 с 25 мая были признаки болезни. На сегодня плохое самочувствие установлено только у 19 человек. Все осмотрены на теплоходе медицинскими сотрудниками нашего региона», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Как объяснили в правительстве области, двоим пассажирам была предложена госпитализация, но люди от стационарного лечения отказались.

«Все заболевшие получили рекомендации врачей и медикаменты для лечения. В 20:00 теплоход отправился обратно в Москву», — добавили в правительстве Ярославской области.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Ярославской области.

«Специалистами ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области“ отобраны пробы пищевой продукции, проводится комплекс лабораторных исследований», — сообщили в Роспотребнадзоре по Ярославской области.

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Варвара Киселёва
корреспондент
Теплоход
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Комментарии
23
Гость
12 часов
Это новый вид активного туризма, направленный на активное очищение организма .
Гость
13 часов
Думаю в этой стране порядка уже не будет.
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