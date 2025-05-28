На борту теплохода в Ярославской области произошло массовое отравление

На теплоходе произошло массовое отравление Источник: Ирина Шарова / 72.RU











28 мая стало известно об отравлениях на борту теплохода «Михаил Булгаков» в Угличе в Ярославской области. Зафиксированы случаи острой кишечной инфекции. Управление Роспотребнадзора по области проводит санитарно-эпидемиологическое расследование

«В Угличе причалил туристический теплоход, который направлялся в Москву. На корабле — заболевшие люди. Из 244 пассажиров у 49 с 25 мая были признаки болезни. На сегодня плохое самочувствие установлено только у 19 человек. Все осмотрены на теплоходе медицинскими сотрудниками нашего региона», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Как объяснили в правительстве области, двоим пассажирам была предложена госпитализация, но люди от стационарного лечения отказались.

«Все заболевшие получили рекомендации врачей и медикаменты для лечения. В 20:00 теплоход отправился обратно в Москву», — добавили в правительстве Ярославской области.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Ярославской области.