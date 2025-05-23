В ДТП под Ярославлем пострадал 8-летний ребенок

Стали известны подробности аварии Источник: УМВД по Ярославской области.











В четверг, 22 мая, в районе 10 часов вечера в Ярославском районе произошла авария. На 282-м км трассы М-8 «Холмогоры» сбили лося. За рулем автомобиля «Киа» находился 56-летний водитель.

«В результате ДТП водитель и пассажир иномарки девочка 7 лет доставлены в больницу, мужчине назначено амбулаторное лечение, ребенок госпитализирован», — сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В полиции уточнили, что обстоятельства происшествия устанавливаются.

Если на трассе сбивают лося, то водитель выплачивает компенсацию в размере 80 тысяч рублей за вред, причиненный природным ресурсам. Однако если у водителя есть страховка ОСАГО, то за него эту сумму выплачивает страховая компания.