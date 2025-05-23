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Происшествия В ДТП под Ярославлем пострадал 8-летний ребенок

В ДТП под Ярославлем пострадал 8-летний ребенок

ДТП произошло ночью

1 816
7 комментариев
Стали известны подробности аварии | Источник: УМВД по Ярославской области.Стали известны подробности аварии | Источник: УМВД по Ярославской области.

Стали известны подробности аварии

Источник:

УМВД по Ярославской области.

В четверг, 22 мая, в районе 10 часов вечера в Ярославском районе произошла авария. На 282-м км трассы М-8 «Холмогоры» сбили лося. За рулем автомобиля «Киа» находился 56-летний водитель.

«В результате ДТП водитель и пассажир иномарки девочка 7 лет доставлены в больницу, мужчине назначено амбулаторное лечение, ребенок госпитализирован», — сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В полиции уточнили, что обстоятельства происшествия устанавливаются.

Если на трассе сбивают лося, то водитель выплачивает компенсацию в размере 80 тысяч рублей за вред, причиненный природным ресурсам. Однако если у водителя есть страховка ОСАГО, то за него эту сумму выплачивает страховая компания.

Ранее три человека пострадали при столкновении двух «Жигулей» в Ярославской области. Водителя госпитализировали, а пассажирам назначили амбулаторное лечение.

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Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Авария ДТП Подробности
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Комментарии
7
Гость
14 часов
Лоси совсем наглость потеряли! Если серьезно, как от него уберечься даже на небольшой скорости? И все равно ты получаешься виноватым. Неправильно это. Животных в лесах стало слишком много, а это экология, парниковый газ... Скоро за грибами не выйти будет, лоси, кабаны, медведи шастают. Пострадавшим здоровья. и скорее поправиться.
Гость
15 часов
сто пудов лось переходил в неположеном месте и без светоотражающего жилета, но по россиянским законам всёравно будет виноват водитель и еще за лося заплатит в казну государю.
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