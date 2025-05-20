Три человека пострадало при столкновении двух «Жигулей» в Ярославской области. Авария произошла 20 мая в 9:10 в Ростовском районе на трассе М-8 «Холмогоры».
Дорогу не поделили два автомобиля «ВАЗ-2107».
«По предварительным данным, в результате ДТП пострадал один из водителей — 39-летний мужчина и двое пассажиров — 40-летняя женщина и 39-летний мужчина, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.
Водитель госпитализирован, пассажирам назначено амбулаторное лечение.
Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники Госавтоинспекции.