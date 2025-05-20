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Происшествия Три человека пострадало при столкновении двух «Жигулей» в Ярославской области

Три человека пострадало при столкновении двух «Жигулей» в Ярославской области

В полиции рассказали подробности происшествия

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Три человека пострадали в ДТП | Источник: УМВД России по Ярославской области / TelegramТри человека пострадали в ДТП | Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram

Три человека пострадали в ДТП

Источник:

УМВД России по Ярославской области / Telegram

Три человека пострадало при столкновении двух «Жигулей» в Ярославской области. Авария произошла 20 мая в 9:10 в Ростовском районе на трассе М-8 «Холмогоры».

Дорогу не поделили два автомобиля «ВАЗ-2107».

«По предварительным данным, в результате ДТП пострадал один из водителей — 39-летний мужчина и двое пассажиров — 40-летняя женщина и 39-летний мужчина, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Водитель госпитализирован, пассажирам назначено амбулаторное лечение.

Авария произошла в Ростовском районе | Источник: УМВД России по Ярославской области / TelegramАвария произошла в Ростовском районе | Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram

Авария произошла в Ростовском районе

Источник:

УМВД России по Ярославской области / Telegram

Столкнулись два ВАЗа | Источник: УМВД России по Ярославской области / TelegramСтолкнулись два ВАЗа | Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram

Столкнулись два ВАЗа

Источник:

УМВД России по Ярославской области / Telegram

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

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