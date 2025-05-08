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Происшествия Коллапс в аэропортах продолжается: тысячи пассажиров не могут улететь

Коллапс в аэропортах продолжается: тысячи пассажиров не могут улететь

В московских аэропортах пока не восстановлен график полетов

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15 комментариев
Некоторые пассажиры ждут своего вылета уже более суток | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUНекоторые пассажиры ждут своего вылета уже более суток | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Некоторые пассажиры ждут своего вылета уже более суток

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В аэропортах Западной Сибири около 2,5 тысячи человек ожидают вылета рейсов. Подробности об этом рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Западно-Сибирская транспортная прокуратура продолжает надзорные мероприятия в связи с задержками рейсов в аэропортах Западной Сибири. По причине позднего прибытия воздушных судов из московского авиаузла в аэропортах городов Барнаула, Горно-Алтайска, Кемерова, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска, Норильска, Омска, Томска объявлены задержки выполнения рейсов», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что более 700 пассажиров ожидают вылета из Новокузнецка в Москву, Норильск и Стамбул. В Норильске посадки на борт ждут свыше 360 человек. В аэропорту Кемерово в ожидании рейсов находятся 350 пассажиров, в Барнауле — более 300 пассажиров, в Омске — свыше 300 пассажиров, в Горно-Алтайске — 250 пассажиров. Еще посадки на борт ожидают 180 пассажиров в Красноярске.

В настоящее время все московские аэропорты работают в штатном режиме. Однако график полетов пока не восстановлен. В Минтрансе ожидают, что вернуться к штатному расписанию аэропортам Москвы удастся к 18:00 по мск 8 мая.

В пресс-службе министерства отметили, что сейчас московские аэропорты принимают и отправляют самолеты. На задержанных рейсах перевезут более 14 тыс. человек. Ситуацию лично проконтролирует министр транспорта РФ Роман Старовойт, передают РИА Новости.

Кроме того, авиакомпания Turkish Airlines сегодня сняла все рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан из Москвы и Санкт-Петербурга, следует из онлайн-табло Внуково. В расписании аэропортов остались лишь рейсы в Стамбул.

Временная остановка гражданских авиаперевозок и закрытие аэропортов произошли из-за массовых атак ВСУ. Лишь за ночь с 6 на 7 мая над российскими регионами и в зоне СВО было сбито 524 беспилотника, пять ракет «Нептун», шесть JDAM и два снаряда HIMARS.

По информации Росавиации, 89% самолетов, которые были перенаправлены на запасные аэродромы, удалось успешно приземлиться в пунктах назначения.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Аэропорт Задержка авиарейсов Беспилотники ВСУ Минтранс Самолет
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Комментарии
15
Гость
1 час
Путин и его СВО ни при чём. Записал.
Гость
1 час
Я так понял, что во всём происходящем Путин опять не виноват, оно само.
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