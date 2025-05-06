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«Назначено лечение»: стали известны подробности аварии в Ярославле. Видео

В ДТП есть пострадавшие

2 032
3 комментария
В Ярославле произошла авария | Источник: «Жесть Ярославль» / TelegramВ Ярославле произошла авария | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

В Ярославле произошла авария

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

Во вторник, 6 мая, в Ярославле произошла авария в районе Мышкинского проезда в районе дома № 13. Столкнулись легковые автомобили «Тойота» и «Шкода». ДТП произошло около часа дня.

«По предварительным данным, в результате столкновения пострадали водитель и пассажир „Тойоты“ мужчина 27 лет и девушка 20 лет, им назначено амбулаторное лечение», — сообщили в пресс-службе управления Министерства внутренних дел по Ярославской области.

Очевидцы поделились видео с места происшествия

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

Судя по видео от очевидцев, на месте работала реанимация. От столкновения машины пострадали. Видно, как смяло капот.

Ранее стало известно об аварии в Ярославской области, в которой насмерть сбили пешехода. За рулем «Газели» находился 50-летний водитель. Пешеходу было 29 лет.

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Авария ДТП Происшествие
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Комментарии
3
Гость
11 часов
Район можно было и не называть.
Гость
11 часов
Дорога там плохая.
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