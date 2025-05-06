«Назначено лечение»: стали известны подробности аварии в Ярославле. Видео

В Ярославле произошла авария Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram











Во вторник, 6 мая, в Ярославле произошла авария в районе Мышкинского проезда в районе дома № 13. Столкнулись легковые автомобили «Тойота» и «Шкода». ДТП произошло около часа дня.

«По предварительным данным, в результате столкновения пострадали водитель и пассажир „Тойоты“ мужчина 27 лет и девушка 20 лет, им назначено амбулаторное лечение», — сообщили в пресс-службе управления Министерства внутренних дел по Ярославской области.

Очевидцы поделились видео с места происшествия Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

Судя по видео от очевидцев, на месте работала реанимация. От столкновения машины пострадали. Видно, как смяло капот.