В Китае корги-полицейский похитил сосиску у маленькой девочки — и покорил весь мир: новости 5 мая

Полицейские пытались объяснить четвероногому коллеге, что такое правильное поведение на службе Источник: X / Douyin











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 5 мая.

В Москве арестовали заместителя гендиректора АСВ

В Москве суд арестовал Ольгу Долголеву, заместителя гендиректора Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Ее обвиняют в соучастии в мошенничестве, совершенном Александром Попелюхом.

Долголеву задержали 28 апреля, после чего допросили сотрудников юридического департамента АСВ. В прошлом году против нее возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.

Кроме того, Лефортовский суд продлил арест Попелюха. Расследование связано с махинациями с активами Межтопэнергобанка, включая крытый аквапарк «Аквамир» в Новосибирске, находившийся под управлением АСВ, передает «Коммерсантъ».

В США на вечеринке 16 человек получили огнестрельные ранения

В штате Техас в результате перестрелки во время вечеринки погиб один человек, еще 16 получили ранения. Трагедия произошла во время большой вечеринки, когда оттуда попросили уйти незваного гостя. Об этом сообщили правоохранительные органы.

Помощник начальника полиции Патриция Канту рассказала, что когда полицейские прибыли на место происшествия, то также слышали звуки выстрелов. На улице возле дома они обнаружили несколько пострадавших с огнестрельными ранениями.

Канту уточнила, что вечеринка была семейной, и конфликт возник между ее участниками. Один из гостей начал стрелять, после чего остальные гости также достали оружие и открыли ответный огонь.

Пока ни один из подозреваемых не задержан, однако несколько человек были допрошены.

Skype полностью перестал работать во всём мире

С сегодняшнего дня полностью прекратила свою работу известная всем платформа Skype. Об этом сообщила компания Microsoft.

Однако учетные данные пользователей никуда не денутся, их можно автоматически перенести на новый сервис Microsoft Teams. При этом логин и пароль сохраняются.

С 5 мая панель набора номера Skype будет доступна лишь оставшимся платным пользователям на веб-портале Skype и в приложении Teams Free. А чтобы перенести свой номер Skype, пользователям стоит связаться с их новым оператором или узнать подробности на официальном сайте Microsoft.

Примечательно, что Skype для бизнеса продолжит свою работу.

В России началась трехдневная рабочая неделя

С 5 мая россиянам придется поработать всего три дня, потому что с 8 по 11 мая начнутся каникулы в честь Дня Победы. Такую возможность россиянам предоставили благодаря переносу праздничного воскресенья, 23 февраля, на четверг, 8 мая.

Однако 7 мая всё-таки придется отработать полный рабочий день вместо привычного сокращенного, потому что после него следует обычный выходной день, 8 мая, а не сам праздник.

Больше выходных, чем в мае, бывает только на Новый год Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа











Выгодно ли брать отпуск в мае и когда нас ждут следующие продолжительные выходные, мы рассказали подробно в отдельном материале.

Вооруженное нападение на полицейских в Махачкале

В Махачкале произошло вооруженное нападение на сотрудников полиции. Патруль ДПС подвергся обстрелу на перекрестке улиц Керимова и Магомедтагирова.

По предварительным данным МВД, в результате нападения пострадали два человека, в том числе подросток. Всё случилось, когда полицейские попытались остановить автомобиль нападавших для проверки документов, но водитель не подчинился и открыл огонь. После этого нападавшие скрылись на служебном автомобиле. В городе объявили план «Перехват».

Кадры с момента перехвата боевиков Источник: SHOT / Telegram

По предварительным данным Минздрава республики, один сотрудник полиции мог погибнуть на месте, еще двое были госпитализированы. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Также известно, что двое нападавших получили тяжелые ранения.

К сожалению, в ходе перестрелки пострадали мирные жители, в том числе несовершеннолетняя девушка. По информации ТАСС, один из пострадавших скончался в больнице.

На место ЧП прибыли сотрудники Следственного комитета Источник: Говорит Москва / Telegram

Следственный комитет по Республике Дагестан возбудил уголовное дело.

Корги-полицейский похитил сосиску у ребенка

Популярный в Китае интернет-персонаж, покоривший сердца людей по всему миру, — полицейский корги по имени Фузай — снова оказался в центре скандала из-за своего поведения на службе.

Во время дежурства Фузай вместе со своим напарником-человеком проходил мимо девочки, которая держала в руках аппетитную сосиску. Не смог устоять перед соблазном и укусил лакомство. За это он был публично наказан.

В социальной сети X опубликовали видеоролик, на котором видно, как Фузай бросается на сосиску. После этого собаку усадили за стол и сделали ей выговор за кражу и недостойное поведение, которое не соответствует статусу сотрудника правоохранительных органов.

На ролике видно, как пес похищает сосиску Источник: X / Douyin