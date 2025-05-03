Дроны ВСУ массово атаковали Россию. В Ростовской области загорелся жилой дом

В ночь на 3 мая беспилотники ВСУ атаковали регионы России. В том числе Ростовскую область, об этом рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. В результате атаки загорелись два дома — один из них жилой.
«На данный момент уничтожены БПЛА в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском (сельском), Усть-Донецком и Целинском районах. К сожалею, из-за падения обломков БПЛА загорелась крыша двух домов в поселке Целина. Из одного дома эвакуировано двое взрослых и два ребенка», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших нет. На место выехали дежурные оперативные службы.
По данным Министерства обороны России, еще 10 беспилотников сегодня уничтожили над Крымом и Брянской областью.
Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свои имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;
какой звук издает объект: жужжание, звук газонокосилки, мопеда…
Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.
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