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Происшествия Спецоперация на Украине Дроны ВСУ массово атаковали Россию. В Ростовской области загорелся жилой дом

Дроны ВСУ массово атаковали Россию. В Ростовской области загорелся жилой дом

Из горящего здания вывели четырех человек

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Под атаку попали несколько населенных пунктов | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПод атаку попали несколько населенных пунктов | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Под атаку попали несколько населенных пунктов

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В ночь на 3 мая беспилотники ВСУ атаковали регионы России. В том числе Ростовскую область, об этом рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. В результате атаки загорелись два дома — один из них жилой.

«На данный момент уничтожены БПЛА в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском (сельском), Усть-Донецком и Целинском районах. К сожалею, из-за падения обломков БПЛА загорелась крыша двух домов в поселке Целина. Из одного дома эвакуировано двое взрослых и два ребенка», — говорится в сообщении.

Источник:

Telegram-канал Baza

По предварительным данным, пострадавших нет. На место выехали дежурные оперативные службы.

По данным Министерства обороны России, еще 10 беспилотников сегодня уничтожили над Крымом и Брянской областью.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект: жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

Мы рассказывали, какие дроны использует Украина. Подробнее можете прочитать в нашем материале.

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