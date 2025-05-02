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Происшествия «Буквально уничтожен»: поезд на скорости снес грузовик, груженный пивом. Видео

«Буквально уничтожен»: поезд на скорости снес грузовик, груженный пивом. Видео

В ДТП пострадали два человека

732
3 комментария
От грузовика мало что осталось после столкновения с поездом | Источник: ПОЛИЦИЯ 37 / Vk.comОт грузовика мало что осталось после столкновения с поездом | Источник: ПОЛИЦИЯ 37 / Vk.com

От грузовика мало что осталось после столкновения с поездом

Источник:

ПОЛИЦИЯ 37 / Vk.com

В соседней от Ярославской Ивановской области произошло ДТП с участием фуры и поезда. Об этом рассказали в управлении МВД по Ивановской области вечером 1 мая.

Авария произошла на переезде в городе Тейково.

«Товарный поезд снес на переезде „КАМАЗ“, груженый кегами с пивом. Состав с рельсов не сошел и проехал дальше еще с километр, пока не затормозил», — говорится в сообщении группы «ПОЛИЦИЯ 37» во «Вконтакте».

По данным правоохранителей, в ДТП пострадали водитель и пассажир большегруза. В полиции сообщили, что они получили тяжелые травмы.

На место приезжала скорая помощь | Источник: ПОЛИЦИЯ 37 / Vk.comНа место приезжала скорая помощь | Источник: ПОЛИЦИЯ 37 / Vk.com

На место приезжала скорая помощь

Источник:

ПОЛИЦИЯ 37 / Vk.com

Рядом с местом аварии были видны разбросанные кеги | Источник: ПОЛИЦИЯ 37 / Vk.comРядом с местом аварии были видны разбросанные кеги | Источник: ПОЛИЦИЯ 37 / Vk.com

Рядом с местом аварии были видны разбросанные кеги

Источник:

ПОЛИЦИЯ 37 / Vk.com

Позже правоохранители поделились видео с места столкновения. На записи видно, что от «КАМАЗа» практически ничего не осталось. Вокруг были разбросаны куски пластика, металла и пивные кеги.

Водитель и пассажир грузовика получили серьезные травмы

Источник:

ПОЛИЦИЯ 37 / Vk.com

«К чему приводит неосторожность на ж/д переезде. „КАМАЗ“, груженный кегами с пивом, буквально уничтожен столкновением с товарняком», — говорится в подписи.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины, по которым произошло ДТП.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
ДТП Поезд Фура Ивановская область
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Комментарии
3
Гость
25 минут
Интересно а второй Чернобыль и Арзамас будет?
Гость
8 минут
Хотел было сорваться, но на фото, пива не увидел, уже передумал. Гаврилов-Ямские, опять опередили! 🤡🤡🤡
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