«Буквально уничтожен»: поезд на скорости снес грузовик, груженный пивом. Видео

От грузовика мало что осталось после столкновения с поездом Источник: ПОЛИЦИЯ 37 / Vk.com











В соседней от Ярославской Ивановской области произошло ДТП с участием фуры и поезда. Об этом рассказали в управлении МВД по Ивановской области вечером 1 мая.

Авария произошла на переезде в городе Тейково.

«Товарный поезд снес на переезде „КАМАЗ“, груженый кегами с пивом. Состав с рельсов не сошел и проехал дальше еще с километр, пока не затормозил», — говорится в сообщении группы «ПОЛИЦИЯ 37» во «Вконтакте».

По данным правоохранителей, в ДТП пострадали водитель и пассажир большегруза. В полиции сообщили, что они получили тяжелые травмы.

На место приезжала скорая помощь Источник: ПОЛИЦИЯ 37 / Vk.com











Рядом с местом аварии были видны разбросанные кеги Источник: ПОЛИЦИЯ 37 / Vk.com











Позже правоохранители поделились видео с места столкновения. На записи видно, что от «КАМАЗа» практически ничего не осталось. Вокруг были разбросаны куски пластика, металла и пивные кеги.

Водитель и пассажир грузовика получили серьезные травмы Источник: ПОЛИЦИЯ 37 / Vk.com

«К чему приводит неосторожность на ж/д переезде. „КАМАЗ“, груженный кегами с пивом, буквально уничтожен столкновением с товарняком», — говорится в подписи.