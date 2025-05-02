Турист из России умер на Бали: его голову обвязали пакетом, а шею — ремнем. Новости 2 мая

Сотрудники отеля не могли связаться с постояльцем Источник: M.tribunnews.com











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 2 мая.

В Госдуме предложили индексировать налоговые вычеты

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение министру финансов РФ Антону Силуанову с предложением ежегодно проводить увеличение налогового вычета. Политик отметил, что для многих семей это приличные деньги, но проблема в том, что, несмотря на инфляцию и постоянный рост цен на все товары и услуги, размер налогового вычета регулярно не индексируется.

«Предлагается рассмотреть возможность применения коэффициента-дефлятора в рамках главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации не только для исчисления суммы налога и подачи налоговой декларации некоторыми категориями иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму в РФ, но и для применения определения размеров социальных налоговых вычетов», — цитирует текст письма РИА Новости.

Коэффициент-дефлятор — это показатель, который ежегодно устанавливается для учета инфляции при расчете налогов. Он используется для корректировки налоговых ставок и предельных доходов, в том числе при определении потенциального дохода предпринимателей.

В документе уточняется, что в настоящее время коэффициенты-дефляторы не используются при расчете социальных налоговых вычетов. Данной инициативой предлагается применять их и к вычетам на обучение, лечение, фитнес, страхование, чтобы эти суммы ежегодно индексировались и сохраняли свою ценность.

Мошенники придумали новую схему в Telegram

Мошенники начали предлагать оформление виртуальных карт в Telegram для якобы оплаты покупок за границей и подписок на зарубежные сервисы, об этом рассказал член Комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Россиянам обещают быстрое оформление виртуальной карты без проверок, иногда даже с бонусами или кешбэком. Для оформления просят имя, номер телефона, а иногда и паспортные данные, пишет РИА Новости. После этого человеку выдают реквизиты карты, якобы привязанной к зарубежному банку или платежной системе. На деле этих карт не существует вовсе.

Личные данные могут быть использованы для оформления кредитов, регистрации аккаунтов на нелегальных платформах или для дальнейших атак, предупредил Немкин.

Россияне смогут запретить себе оформление услуг мобильной связи

Россияне смогут установить самозапрет на оформление сим-карт на свое имя. Это можно будет сделать через портал «Госуслуги» или в МФЦ с 1 сентября 2025 года.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин напомнил, что с 1 апреля вступила в силу норма об ограничении количества сим-карт на человека (не более 20). На начало 2025 года почти 25 тысяч человек превысили этот лимит, владея в общей сложности 6 миллионами номеров, то есть более 240 сим-карт на каждого. Для повседневной жизни столько номеров не нужно, а значит, их могут использовать мошенники.

Москву засыпало снегом

Москву и Подмосковье засыпало снегом. В Московской области в результате снегопада без электричества осталось около 26 тысяч человек, рассказал утром 2 мая губернатор региона Андрей Воробьев. Это произошло из-за падения деревьев и наледи на проводах. В области оказались обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тысячи трансформаторных подстанций.

Больше всего пострадали северные и северо-западные округа: Талдом, Дмитров и Сергиев Посад. В Сергиевом Посаде без электричества остались 46 населенных пунктов и отключены 11 котельных. В Дмитровском округе — 47 населенных пунктов без электричества и 21 отключенная котельная.

Москва очень быстро изменилась Источник: читательница MSK1.RU

В Москве наблюдаются сбои в движении поездов. В частности, из-за падения деревьев и других последствий непогоды оказалось затруднено движение на МЦД-1 и Савеловском направлении МЖД. На этих маршрутах запустили компенсационные автобусы. На сбой в движении пожаловались и пассажиры МЦД-2.

Как сообщило издание MSK1.RU, специалисты центра погоды «Фобос» прогнозировали выпадение рекордного количества осадков, вплоть до трети от месячной нормы за два дня. Температура будет держаться на уровне в пределах 0… -3 градусов.

На Бали нашли умершего при загадочных обстоятельствах россиянина

На индонезийском острове Бали нашли тело россиянина. Об этом пишет портал Tribun.

Он лежал на полу, голова была завернута в пластиковый пакет, а шея обвязана кожаным ремнем. По предварительным данным, россиянин был мертв более 12 часов, прежде чем его обнаружили. В комнате также нашли наркотики и секс-игрушки.