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Происшествия В порту Ирана случился взрыв (возможно, химикатов). Ранено более 500 человек: новости 26 апреля

В порту Ирана случился взрыв (возможно, химикатов). Ранено более 500 человек: новости 26 апреля

Что произошло за сутки

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2 комментария
В результате происшествия пострадали 516 человек, четверо погибли | Источник: TasnimВ результате происшествия пострадали 516 человек, четверо погибли | Источник: Tasnim

В результате происшествия пострадали 516 человек, четверо погибли

Источник:

Tasnim

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 26 апреля.

Массовое ДТП под Гатчиной

В ночь на 26 апреля в Гатчинском районе Ленинградской области произошло масштабное ДТП. Около полуночи водитель Kia Ceed не справился с управлением на 45-м километре Киевского шоссе и врезался в отбойник. В результате столкновения произошло еще несколько аварий. В итоге в ДТП пострадали 16 автомобилей.

Источник: прокуратура Ленинградской областиИсточник: прокуратура Ленинградской области
Источник: прокуратура Ленинградской областиИсточник: прокуратура Ленинградской области
Источник: прокуратура Ленинградской областиИсточник: прокуратура Ленинградской области

22-летний водитель Kia Ceed получил тяжелые травмы и находится в реанимации, водитель Volvo S80 госпитализирован в состоянии средней тяжести, две женщины получили легкие травмы. По информации районного МВД, по факту случившегося проводят проверку, которую проконтролирует прокуратура, передает «Фонтанка».

Последствия ДТП

Источник:

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Telegram

Россиянам объяснили, в каком случае можно защищаться ножом

Недавно в Твери на местного жителя напала группа лиц. В состоянии алкогольного опьянения сын соседки вместе с двумя товарищами проник на территорию дома мужчины. Они были вооружены палками. Нападавшие начали избивать хозяина и его гостя. При этом хозяин дома держал на руках свою малолетнюю дочь.

В целях самозащиты мужчина нанес нападавшим ножевые ранения, от которых они скончались. Суд первой инстанции оправдал мужчину, признав его действия необходимой самообороной. Верховный суд подтвердил законность этого решения.

Это дело включили в обзор судебной практики. Теперь суды должны учитывать этот прецедент при принятии решений, сообщает Life.ru.

Освобождение Курской области

Российские войска сегодня полностью освободили Курскую область от ВСУ. Об этом президенту Путину доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Путин поблагодарил военных и отметил, что разгром противника создает условия для дальнейших успехов на фронте.

Доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова об освобождении Курской области

Источник:

Kremlin.ru

Наступление ВСУ на Курскую область началось 6 августа 2024 года и продолжалось около девяти месяцев. Потери ВСУ за это время составили 75,7 тысячи человек, погибло около 200 мирных жителей, 500 ранены. СК РФ расследует военные преступления ВСУ, включая убийства и мародерство.

Также активно продолжается освобождение Сумской области. Под контролем РФ уже четыре населенных пункта области, а в приграничных районах созданы зоны безопасности.

У двух россиян обнаружили холеру

Первый случай выявили у жителя Воронежской области. Мужчина недавно вернулся из Индии. Пациента госпитализировали в отдельный бокс инфекционного отделения.

По информации пресс-службы управления Роспотребнадзора, мужчина вернулся в Воронеж 21 апреля, а в тот же день у жителя Московской области, который летел тем же рейсом, тоже диагностировали заболевание.

После выявления первого случая заболевания специалисты оперативно установили всех контактных лиц в 33 регионах России, включая пассажиров рейса. Это позволило быстро обнаружить второго заболевшего.

На данный момент мужчина находится в изоляторе инфекционного отделения. Признаков заболевания у него не наблюдается. Ему назначен курс антибиотиков.

Мощный взрыв в иранском порту

В иранском порту Бендер-Аббас произошел мощный взрыв. Очевидцы делились кадрами и видео в соцсетях. На них видно момент взрыва.

Момент взрыва

Источник:

RT / Telegram

В результате происшествия пострадали 516 человек, четверо погибли, сообщает агентство Tasnim. Известно, что ЧП случилось там, где хранились контейнеры с химикатами. Над портом до сих пор стоит черный дым, а в соседних зданиях выбиты окна, отмечает Iran International со ссылкой на власти.

Кадры с последствиями взрыва

Источник:

SHOT

Российское посольство в Иране сообщает, что все российские загранучреждения в полной безопасности и работают штатно, отметили в ведомстве. Посольство России выразило глубокие соболезнования Ирану в связи с произошедшим.

Тушение пожара после взрыва в иранском порту

Источник:

RT / Telegram

Примечательно, что почти 90% товаров, которые импортируются в Иран, прибывают через порт Шахид-Раджаи. Также через этот порт в Иран поступают транзитные грузы в Россию, Афганистан и Среднюю Азию.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Иран Взрыв Путин
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Комментарии
2
Гость
26 апреля, 20:48
в братские Иран и Турцию срочно собираем гуманитарную помощь и отправляем стройматериалы врачей палатки деньги, много дэнэг без времени на раскачку 👑🌙🌟
Гость
12 часов
защита может быть не токо ножом ,кто чем сможет
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