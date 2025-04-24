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Происшествия «Кидался на людей»: в Ярославле раздетый дебошир с лопатой навел суматоху и пугал прохожих. Видео

«Кидался на людей»: в Ярославле раздетый дебошир с лопатой навел суматоху и пугал прохожих. Видео

В социальных сетях распространили кадры переполоха в Брагине

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1 комментарий
В Ярославле дебошир с лопатой пугал прохожих | Источник: Жесть Ярославль / TelegramВ Ярославле дебошир с лопатой пугал прохожих | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В Ярославле дебошир с лопатой пугал прохожих

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Вечером 23 апреля в Дзержинском районе Ярославля заметили странного мужчину. Он бегал по улице Урицкого без футболки с лопатой в руках.

«Около Пионерского рынка бегал мужик в крови и с лопатой. По словам автора видео, он кидался на людей, и его пришлось залить баллончиком. Скрылся в неизвестном направлении», — написали в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

Читательница 76.RU Валерия тоже видела мужчину. Она рассказала, что на место приезжали медики.

«Это было около семи часов вечера. Стоял мужик в джинсах с голым торсом и с лопатой. Он ударил другого мужика, но с ним, вроде, все нормально было. Они разошлись, а потом, вроде как, подошли друг к другу и начали общаться, как ни в чем не бывало. Там ещё и реанимация приезжала, не знаю к ним ли. Обычный день в Брагино. В целом, ничего нового», — рассказала Валерия.

В итоге мужчину задержали

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

В полиции рассказали, что правоохранителям поступили сообщения о случившемся.

«В настоящее время мужчина доставлен в отдел полиции, с ним проводится необходимая работа», — уточнили в управлении МВД по Ярославской области.

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Комментарии
1
Гость
4 минуты
Копаль в выходной?
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