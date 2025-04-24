«Кидался на людей»: в Ярославле раздетый дебошир с лопатой навел суматоху и пугал прохожих. Видео

«Около Пионерского рынка бегал мужик в крови и с лопатой. По словам автора видео, он кидался на людей, и его пришлось залить баллончиком. Скрылся в неизвестном направлении», — написали в телеграм-канале «Жесть Ярославль».

«Это было около семи часов вечера. Стоял мужик в джинсах с голым торсом и с лопатой. Он ударил другого мужика, но с ним, вроде, все нормально было. Они разошлись, а потом, вроде как, подошли друг к другу и начали общаться, как ни в чем не бывало. Там ещё и реанимация приезжала, не знаю к ним ли. Обычный день в Брагино. В целом, ничего нового», — рассказала Валерия.