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Происшествия Летел по встречке: подросток на мотоцикле врезался в машину в Ярославской области. Видео

Летел по встречке: подросток на мотоцикле врезался в машину в Ярославской области. Видео

Какими оказались последствия ДТП

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35 комментариев
В Ярославской области подросток на мотоцикле врезался в автомобиль | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / TelegramВ Ярославской области подросток на мотоцикле врезался в автомобиль | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В Ярославской области подросток на мотоцикле врезался в автомобиль

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

В Ростове Великом Ярославской области 17-летний подросток на мотоцикле KAYO врезался в поворачивающий легковой автомобиль «Лада Веста». ДТП произошло в 12:40 на улице Декабристов 10 апреля.

Как сообщили в региональном ГИБДД, молодой человек на мотоцикле ехал по встречке, обгоняя другие машины, в месте, где это запрещено правилами. После удара заднюю дверь автомобиля вмяло в салон.

«В результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла с травмами госпитализирован в больницу», — сообщили в Госавтоинспекции.

Видео с места ДТП в Ростове Великом

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Правоохранители напомнили ярославцам, что для управления мопедами или скутерами необходимо водительское удостоверение категории «М», а на управление мотоциклами — категории «А» или «А1» в зависимости от типа мотоцикла. Получить водительское удостоверение на категории «М», «А1» можно только с 16 лет, на категорию «А» с 18 лет после прохождения соответствующего профессионального обучения.

Также в ГИБДД сообщили, что квадроциклы, кроссовые мотоциклы, питбайки являются спортинвентарем и поэтому не предназначены для поездок по дорогам общего пользования. Кроссовые мотоциклы, питбайки может покупать исключительно для занятий на специализированных полигонах в полной мотоэкипировке под строгим контролем тренеров.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
35
Гость
11 апреля, 13:43
На таком спортинвентаре постоянно по ул.Дядьковская, ул.Лескова, ул.Чернопрудная катаются. Более того, сопливые щеглы там гоняют даже на квадриках. Ждём аварий???
Гость
11 апреля, 13:50
Три сопляка на взрослом квадре гоняли по Дядьковской. Рук еле хватает до руля дотянуться. Квадрик с желтым окрасом (не мини, не детский). Может ключи у родителей воруют на погонять? А те не в курсе?
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