Летел по встречке: подросток на мотоцикле врезался в машину в Ярославской области. Видео

В Ярославской области подросток на мотоцикле врезался в автомобиль Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram











В Ростове Великом Ярославской области 17-летний подросток на мотоцикле KAYO врезался в поворачивающий легковой автомобиль «Лада Веста». ДТП произошло в 12:40 на улице Декабристов 10 апреля.

Как сообщили в региональном ГИБДД, молодой человек на мотоцикле ехал по встречке, обгоняя другие машины, в месте, где это запрещено правилами. После удара заднюю дверь автомобиля вмяло в салон.

«В результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла с травмами госпитализирован в больницу», — сообщили в Госавтоинспекции.

Видео с места ДТП в Ростове Великом Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Правоохранители напомнили ярославцам, что для управления мопедами или скутерами необходимо водительское удостоверение категории «М», а на управление мотоциклами — категории «А» или «А1» в зависимости от типа мотоцикла. Получить водительское удостоверение на категории «М», «А1» можно только с 16 лет, на категорию «А» с 18 лет после прохождения соответствующего профессионального обучения.