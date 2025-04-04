«Весь этаж залит водой»: предпринимательница показала последствия пожара в центре Ярославля. Видео

В Ярославле горел дом в центре города Источник: Ольга Богомолова











Предпринимательница из Ярославля Ольга Богомолова показала последствия ночного пожара на улице Собинова, 27а. Там 2 апреля горел второй этаж исторического дома.

Изначально спасатели сообщали, что здание нежилое и пострадавших в нем нет. Оказалось, что помещения на первом этаже сдавались в аренду нескольким организациям. Ольга снимала там помещение под шоурум и уже успела оплатить аренду за два месяца работы.

«Некоторые соседи без потолка остались. Пока непонятно — можно ли вообще там находиться», — рассказала Ольга в беседе с 76.RU.

После пожара первый этаж здания оказался затоплен Источник: Ольга Богомолова

О происшествии Ольга узнала в момент ЧП. Она рассказала, что ей позвонил собственник помещений. .

«Четыре часа тушили. Примерно с 22:00 до 2:00. Мы только неделю как открылись. Там потолок может упасть где угодно и когда угодно. Как там работать?» — задалась вопросом предпринимательница.

По данным регионального МЧС сообщение о возгорании поступило в 22:05 2 апреля. Пламя тушили 30 пожарных. Ликвидировать возгорание удалось к 23:37.

Пожар начался около десяти часов вечера Источник: Ярославль Live/Лайв (18+) / Telegram

Ольга рассказала, что понесла крупные потери, но подсчитать окончательную сумму ущерба пока невозможно. У предпринимательницы есть второй бизнес — вещи из затопленного павильона пришлось временно разместить во втором офисе.

«Я только открылась, вложила кучу сил, времени и средств, ремонт делала там. Реклама на стопе. Я не могу ее выложить, везде приглашают по адресу. Хочется, чтобы в новостных каналах была информация достоверная. Что это событие для кого-то обернулось проблемами. А то в новости подача, что горела заброшка и ладно», — рассказала Ольга.

На полу до сих пор разлита вода Источник: Ольга Богомолова

В здании отключили электричество Источник: Ольга Богомолова

Чтобы привести помещения в порядок, требуется время Источник: Ольга Богомолова

Ольга рассказала, что пока неизвестно, смогут ли предприниматели вернуться на свои места.

«Пока идет разбирательство причин, собственник молчит. Он тоже понес огромный ущерб. Мы все ждем какой-то информации причин и дальнейших действий. Собственник пока не может сказать, сможем ли в этом здании продолжить», — рассказала владелица шоурума.

Предпринимательница показала последствия ЧП Источник: Ольга Богомолова

По данным сервиса «Яндекс.Карты» в здании на Собинова 27, а расположены восемь организаций. Среди них: тату-салон, шоурум, кондитерская, пункт выдачи заказов, ателье, массажный салон и другие.

В 2021 году власти продавали помещение на цокольном этаже этого здания. Мы рассказывали, сколько денег за него просили.