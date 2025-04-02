В Иркутской области рухнул военный самолет. Погиб летчик

На фото — случайный истребитель для иллюстрации Источник: Елена Буйвол / VLADIBOSTOK1.RU











В Иркутской области рухнул стратегический ракетоносец Ту-22МЗ. Об этом сообщили в российском Минобороны.

По их данным, экипаж успел катапультироваться. Летчик погиб. Причиной аварии, предварительно, стала техническая неисправность. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

«2 апреля 2025 года в Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ту-22М3. Экипаж самолета из четырех человек катапультировался. В результате приземления, по докладу командира экипажа, один летчик погиб», — передает ТАСС сообщение ведомства.

Новость была обновлена. Катастрофу прокомментировал Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области. Он подтвердил, что разрушений или жертв среди гражданских нет. Место крушения — неподалеку от населенного пункта Буреть Усольского района.

«Разрушений жилых строений и жертв среди гражданского населения нет. Экипаж самолета из 4 человек катапультировался. В результате приземления, по докладу командира экипажа, один летчик погиб.

Прибывшая на место поисково-спасательная бригада эвакуирует экипаж на место дислокации. На месте работают службы МЧС. Причина крушения — техническая неисправность», — объяснил губернатор в телеграм-канале.