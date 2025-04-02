В Иркутской области рухнул военный самолет. Погиб летчик

В Иркутской области рухнул стратегический ракетоносец Ту-22МЗ. Об этом сообщили в российском Минобороны.
По их данным, экипаж успел катапультироваться. Летчик погиб. Причиной аварии, предварительно, стала техническая неисправность. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.
«2 апреля 2025 года в Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ту-22М3. Экипаж самолета из четырех человек катапультировался. В результате приземления, по докладу командира экипажа, один летчик погиб», — передает ТАСС сообщение ведомства.
Новость была обновлена. Катастрофу прокомментировал Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области. Он подтвердил, что разрушений или жертв среди гражданских нет. Место крушения — неподалеку от населенного пункта Буреть Усольского района.
«Разрушений жилых строений и жертв среди гражданского населения нет. Экипаж самолета из 4 человек катапультировался. В результате приземления, по докладу командира экипажа, один летчик погиб.
Прибывшая на место поисково-спасательная бригада эвакуирует экипаж на место дислокации. На месте работают службы МЧС. Причина крушения — техническая неисправность», — объяснил губернатор в телеграм-канале.
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