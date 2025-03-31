В Ярославле после ДТП госпитализировали подростка

30 марта во Фрунзенском районе Ярославля машина сбила несовершеннолетнюю девочку. Авария произошла в районе восьми часов вечера на проспекте Фрунзе около 71 дома.
«На перекрестке Фрунзе и Светлой сбили пешехода. <…> На месте работают скорая, ГАИ», указали в городском паблике «Жесть Ярославль».
15-летняя девочка попала под колеса автомобиля «Хавал».
«В результате ДТП несовершеннолетняя госпитализирована», — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. За рулем автомобиля была 50-летняя женщина. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.
Мы запросили данные о состоянии пострадавшей в пресс-службе Министерства здравоохранения. Ответ опубликуем.
В УМВД напоминают автомобилистам, что следует снижать скорость при приближении к пешеходному переходу.