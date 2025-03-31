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Происшествия В Ярославле после ДТП госпитализировали подростка

В Ярославле после ДТП госпитализировали подростка

Публикуем подробности аварии

459
2 комментария
В Ярославле госпитализировали 15-летнюю девочку | Источник: Жесть Ярославль / TelegramВ Ярославле госпитализировали 15-летнюю девочку | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В Ярославле госпитализировали 15-летнюю девочку

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

30 марта во Фрунзенском районе Ярославля машина сбила несовершеннолетнюю девочку. Авария произошла в районе восьми часов вечера на проспекте Фрунзе около 71 дома.

«На перекрестке Фрунзе и Светлой сбили пешехода. <…> На месте работают скорая, ГАИ», указали в городском паблике «Жесть Ярославль».

15-летняя девочка попала под колеса автомобиля «Хавал».

«В результате ДТП несовершеннолетняя госпитализирована», — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области. За рулем автомобиля была 50-летняя женщина. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.

Мы запросили данные о состоянии пострадавшей в пресс-службе Министерства здравоохранения. Ответ опубликуем.

В УМВД напоминают автомобилистам, что следует снижать скорость при приближении к пешеходному переходу.

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Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
ДТП Авария Происшествия Пострадавшая Подробности
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Комментарии
2
Гость
53 минуты
Если сигнал жёлтый некоторые давят газ в пол в надежде успеть. Чего и куда неясно, но главное минуту не потерять. Это же целая минута! Столько дел переделать можно успеть!
Гость
21 минута
У женщин с климаксом реакция замедляется.
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