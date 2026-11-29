В Подмосковье подросток-зацепер залез на крышу электрички и погиб от удара током. Между вагонами произошло возгорание, которое засняли очевидцы. О случившемся сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Трагедия произошла вечером 29 ноября на электропоезде, который ехал из Виноградово до Москвы-Казанской. По предварительным данным, подростка убило на станции «Отдых» МЦД-3.
«На место происшествия выехал Московско-Рязанский транспортный прокурор Николай Грязнов. Транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения требований законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта», — сообщили в ведомстве.
В прокуратуре добавили, что примут меры реагирования при наличии оснований.
Telegram-канал 112 передает, что после удара током подросток загорелся прямо на крыше поезда. Пламя засняли очевидцы.
Инцидент вызвал сбой в графике движения и привел к задержкам электричек Казанского направления, уточнили в пресс-службе Московской железной дороги РИА Новости.