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В салоне было 20 пассажиров: появилось видео момента ДТП с автобусом в Ярославле

Общественный транспорт не смог протиснуться между фурой и трактором на проспекте Фрунзе

6 257
36 комментариев
Момент аварии с автобусом на проспекте Фрунзе | Источник: Жесть Ярославль / Vk.comМомент аварии с автобусом на проспекте Фрунзе | Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

Момент аварии с автобусом на проспекте Фрунзе

Источник:

В соцсетях появилось видео момента ДТП с автобусом, фурой и трактором, которое произошло утром 12 марта на проспекте Фрунзе в Ярославле. На кадрах, снятых на видеорегистратор проезжавшей мимо машины, видно, что стало причиной происшествия.

В момент столкновения трактор, видимо, принадлежавший дорожным службам, стоял у отбойника, разделяющего проспект. Автобус попытался его объехать, но в этот момент справа от него двигалась фура. В итоге машины столкнулись. После этого автобус съехал с дороги и врезался в забор.

— Автобус изначально врезался в трактор и правым боком по фуре проехал, а потом уже оказался в заборе. Мы как раз ехали по встречной полосе и хорошо было в окно видно, как он влетел в трактор, — пишут очевидцы в соцсетях.

Видео момента ДТП

Источник:

В полиции уточнили, что в момент аварии в салоне общественного транспорта находилось около 20 пассажиров. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

Из-за аварии на проспекте растянулась пробка.

Последствия аварии на видео

Источник:

Напомним, ранее жители Ярославля пожаловались, что Московский проспект два дня стоял в пробках по утрам из-за внезапной уборки. Рабочие чистили отбойник и асфальт рядом с ним. Рядом они выставляли ограждение на крайней левой полосе в сторону центра.

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ДТП Автобус Трактор Фура Проспект Фрунзе Пробка
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Комментарии
36
Гость
10 часов
Трактор здесь не при чём. Водитель автобуса просто конченный. Куда он летел? Вместо того, чтобы спокойно ехать в правом ряду за фурой решил её обогнать и протиснуться в щель между фурой и трактором. Он что, вёз людей с широко закрытыми глазами?
Гость
10 часов
1. Полный идиотизм заниматься таким работами в час пик. Что мешает спокойно работать вечером или ночью, как это делают в других крупных городах? Не мешает ничего, кроме отсутствия извилин. 2. Водитель автобуса скорее всего торчал в телефоне. Иначе бы он отслеживал ситуацию на дороге перед собой и сбоку. По видео получается, что он увидел препятствие поздно и без торможения кинулся не глядя в соседнюю полосу. Посмотрите, сколько аварий с этими желтыми автобусами. Ведь разобьют весь парк машин, они и до списания не доживут с такими водителями. Рыба, как известно, гниет с головы. Головы руководства во всех АТП гнилые и извилин в них нет. На уме только деньги, забота о пассажирах мнимая и является для них огромной обузой, которую из-за формулы оплаты за рейсы никак не получается скинуть. А так бы они уже в 22 часа все смывались с линий.
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