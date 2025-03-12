В салоне было 20 пассажиров: появилось видео момента ДТП с автобусом в Ярославле

В соцсетях появилось видео момента ДТП с автобусом, фурой и трактором, которое произошло утром 12 марта на проспекте Фрунзе в Ярославле. На кадрах, снятых на видеорегистратор проезжавшей мимо машины, видно, что стало причиной происшествия.
В момент столкновения трактор, видимо, принадлежавший дорожным службам, стоял у отбойника, разделяющего проспект. Автобус попытался его объехать, но в этот момент справа от него двигалась фура. В итоге машины столкнулись. После этого автобус съехал с дороги и врезался в забор.
— Автобус изначально врезался в трактор и правым боком по фуре проехал, а потом уже оказался в заборе. Мы как раз ехали по встречной полосе и хорошо было в окно видно, как он влетел в трактор, — пишут очевидцы в соцсетях.
В полиции уточнили, что в момент аварии в салоне общественного транспорта находилось около 20 пассажиров. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.
Из-за аварии на проспекте растянулась пробка.
Напомним, ранее жители Ярославля пожаловались, что Московский проспект два дня стоял в пробках по утрам из-за внезапной уборки. Рабочие чистили отбойник и асфальт рядом с ним. Рядом они выставляли ограждение на крайней левой полосе в сторону центра.