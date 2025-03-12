В Ярославле автобус с пассажирами попал в массовое ДТП на оживленном проспекте. Видео

Утром в среду, 12 марта, на оживленном проспекте в Ярославле образовалась пробка после массового ДТП с пассажирским автобусом. Общественный транспорт протаранил бетонный забор.
«Причина пробки в сторону Фрунзе. „Желтый“ врезался в забор», — пишут очевидцы в группе «Жесть Ярославль».
Как сообщили порталу 76.RU в полиции, в 7:30 на проспекте Фрунзе, 24 столкнулись автобус, грузовик с прицепом и трактор.
«По предварительным данным пострадавших нет», — сообщили порталу 76.RU в УМВД по Ярославской области.
Судя по кадрам с места аварии от очевидцев, автобус выбил несколько секций. У транспорта полностью смята передняя часть.
Пробка растет от Московского проспекта в сторону проспекта Фрунзе. Агрегаторы оценивают дорожную обстановку к 10:30 в 4 балла.
В ДТП попал автобус, курсирующий по популярному маршрут № 42 (15 МКР — Посёлок Куйбышева). По предварительным данным, в момент аварии в салоне находились около двадцати пассажиров.