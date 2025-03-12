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Происшествия В Ярославле автобус с пассажирами попал в массовое ДТП на оживленном проспекте. Видео

В Ярославле автобус с пассажирами попал в массовое ДТП на оживленном проспекте. Видео

Публикуем первые подробности

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8 комментариев
Публикуем первые подробности аварии на проспекте Фрунзе | Источник: читатели 76.RUПубликуем первые подробности аварии на проспекте Фрунзе | Источник: читатели 76.RU

Публикуем первые подробности аварии на проспекте Фрунзе

Источник:

Утром в среду, 12 марта, на оживленном проспекте в Ярославле образовалась пробка после массового ДТП с пассажирским автобусом. Общественный транспорт протаранил бетонный забор.

«Причина пробки в сторону Фрунзе. „Желтый“ врезался в забор», — пишут очевидцы в группе «Жесть Ярославль».

Как сообщили порталу 76.RU в полиции, в 7:30 на проспекте Фрунзе, 24 столкнулись автобус, грузовик с прицепом и трактор.

«По предварительным данным пострадавших нет», — сообщили порталу 76.RU в УМВД по Ярославской области.

Судя по кадрам с места аварии от очевидцев, автобус выбил несколько секций. У транспорта полностью смята передняя часть.

В Ярославле автобус протаранил забор на проспекте Фрунзе

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Пробка растет от Московского проспекта в сторону проспекта Фрунзе. Агрегаторы оценивают дорожную обстановку к 10:30 в 4 балла.

После массового ДТП два крупных проспекта в Ярославле встали в пробку | Источник: «Яндекс.Карты»После массового ДТП два крупных проспекта в Ярославле встали в пробку | Источник: «Яндекс.Карты»

После массового ДТП два крупных проспекта в Ярославле встали в пробку

Источник:

В ДТП попал автобус, курсирующий по популярному маршрут № 42 (15 МКР — Посёлок Куйбышева). По предварительным данным, в момент аварии в салоне находились около двадцати пассажиров.

Последствия ДТП с автобусом в Ярославле

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Комментарии
8
Гость
10 часов
Технику жалко, когда такие идиоты ее гробят.
Гость
10 часов
Вчера утром ехал в автобусе по Фрунзе и также водитель еле ушёл от столкновения с трактором ,хотя всё видно метров за 200.Водитель из одной бывшей соц.республики.
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