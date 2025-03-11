«Лучшее время нашли»: в Ярославле крупный проспект два дня стоял в пробках из-за уборки в час пик

Рабочих в форме замечали по утрам Источник: читатель 76.RU











Жители Ярославля пожаловались, что Московский проспект два дня стоял в пробках по утрам из-за внезапной уборки. Рабочие чистили отбойник и асфальт рядом с ним. Рядом они выставляли ограждение на крайней левой полосе в сторону центра.

Читатели 76.RU рассказали, что видели рабочих по утрам уже дважды: утром 10 марта, а до этого — утром 4 числа.

— Половина девятого утра, понедельник. Все стоят в пробке, начиная с проспекта Фрунзе. Сначала было непонятно, в чем дело, а потом заметили рабочих возле отбойника. Они там что-то подметали и протирали. Лучшее время нашли! — рассказала читательница 76.RU. — И такая ситуация что на Фрунзе, что на Московском. Неужели нельзя было выбрать более подходящий момент? Уборка же не ремонт, не срочно.

Жители города пожаловались на заторы по утрам Источник: читатель 76.RU











В мэрии Ярославля подтвердили: рабочие просчитались. Власти пообещали, что впредь они будут находить более подходящее время.