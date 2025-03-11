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Дороги и транспорт «Лучшее время нашли»: в Ярославле крупный проспект два дня стоял в пробках из-за уборки в час пик

«Лучшее время нашли»: в Ярославле крупный проспект два дня стоял в пробках из-за уборки в час пик

В мэрии прокомментировали ситуацию

2 003
13 комментариев
Рабочих в форме замечали по утрам | Источник: читатель 76.RUРабочих в форме замечали по утрам | Источник: читатель 76.RU

Рабочих в форме замечали по утрам

Источник:

Жители Ярославля пожаловались, что Московский проспект два дня стоял в пробках по утрам из-за внезапной уборки. Рабочие чистили отбойник и асфальт рядом с ним. Рядом они выставляли ограждение на крайней левой полосе в сторону центра.

Читатели 76.RU рассказали, что видели рабочих по утрам уже дважды: утром 10 марта, а до этого — утром 4 числа.

— Половина девятого утра, понедельник. Все стоят в пробке, начиная с проспекта Фрунзе. Сначала было непонятно, в чем дело, а потом заметили рабочих возле отбойника. Они там что-то подметали и протирали. Лучшее время нашли! — рассказала читательница 76.RU. — И такая ситуация что на Фрунзе, что на Московском. Неужели нельзя было выбрать более подходящий момент? Уборка же не ремонт, не срочно.

Жители города пожаловались на заторы по утрам | Источник: читатель 76.RUЖители города пожаловались на заторы по утрам | Источник: читатель 76.RU

Жители города пожаловались на заторы по утрам

Источник:

В мэрии Ярославля подтвердили: рабочие просчитались. Власти пообещали, что впредь они будут находить более подходящее время.

— С работниками будет проведена профилактическая беседа. Работы в утренние часы будут перенесены на въезд в город с последующим перемещением в центр, — рассказали в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.

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Комментарии
13
-Митрич-
13 часов
Это, наверное, сами рабочие просчитались, им а-та-та, а руководство ни причём, им премию, ведь поставленная задача выполнена!
Гость
12 часов
Маразм крепчает. Оказывается рабочие сами по себе установили, что нужно убрать утром Московский проспект, а руководство тут не при делах вообще. Они в это время спали и не знали ничего. Вы народ то совсем за дураков держите? Позорище.
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