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Происшествия подробности Погибла 17-летняя девушка: будут судить водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП на ЮЗОД под Ярославлем

Погибла 17-летняя девушка: будут судить водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП на ЮЗОД под Ярославлем

В аварии пострадали три человека

4 282
13 комментариев
Смертельное ДТП на ЮЗОД случилось летом 2024 года | Источник: прокуратура Ярославской области / TelegramСмертельное ДТП на ЮЗОД случилось летом 2024 года | Источник: прокуратура Ярославской области / Telegram

Смертельное ДТП на ЮЗОД случилось летом 2024 года

Источник:

В Ярославском районе будут судить 52-летнего водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП на ЮЗОД в июне 2024 года. В столкновении кроссовера «Ссанг Йонг Кайрон II» и легковушки ВАЗ-21150 погибла 17-летняя девушка. Еще три человека пострадали.

Водителя иномарки «Ссанг Йонг» обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть человека.

По версии следствия в июне 2024 года водитель иномарки ехал по Юго-Западной окружной дороге со стороны деревни Ивановский Перевоз Ярославского района в направлении дороги «Золотое кольцо».

— В нарушение правил дорожного движения, водитель не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением, выехал на правую обочину и, не справившись с управлением, допустил занос автомобиля на полосу встречного движения и столкновение с автомобилем ВАЗ-21150, двигавшимся во встречном направлении, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Момент ДТП у деревни Ивановский Перевоз попал на видео

Источник:

От обеих машин практически ничего не осталось. Сильнее досталось отечественной легковушке, за рулем которой был 21-летний парень. Его вместе с тремя пассажирами доставили в больницу. 17-летняя девушка, которая была среди них, скончалась в медучреждении.

— В результате дорожно-транспортного происшествия здоровью трех пассажиров и водителя автомобиля ВАЗ причинен тяжкий вред, — пояснили в прокуратуре.

В аварии в Ярославском районе погибла 17-летняя девушка | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramВ аварии в Ярославском районе погибла 17-летняя девушка | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

В аварии в Ярославском районе погибла 17-летняя девушка

Источник:

Дело передали для рассмотрения по существу в Ярославский районный суд. Водителю иномарки может грозить до 5 лет лишения свободы.

Ранее знакомая погибшей девушки рассказывала, что через пару месяцев ей должно было исполниться 18 лет.

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Смертельное ДТП ЮЗОД Прокуратура Суд
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Комментарии
13
Гость
7 марта, 12:33
А водителя "тойоты камри" (который на проспекте Фрунзе сбил людей , один умер на месте ) когда будут судить ? Ах да они же из дружественной страны .
Гость
7 марта, 14:57
Молодой девушки нет,кто то потерял дочь,внучку,племянницу,любимую,а тут всего до 5, и не факт,поселееие Куда несутся,сами не знают..😥😥😥🙏🙏🙏
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