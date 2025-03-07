Погибла 17-летняя девушка: будут судить водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП на ЮЗОД под Ярославлем

Смертельное ДТП на ЮЗОД случилось летом 2024 года Источник: прокуратура Ярославской области / Telegram











В Ярославском районе будут судить 52-летнего водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП на ЮЗОД в июне 2024 года. В столкновении кроссовера «Ссанг Йонг Кайрон II» и легковушки ВАЗ-21150 погибла 17-летняя девушка. Еще три человека пострадали.

Водителя иномарки «Ссанг Йонг» обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть человека.

По версии следствия в июне 2024 года водитель иномарки ехал по Юго-Западной окружной дороге со стороны деревни Ивановский Перевоз Ярославского района в направлении дороги «Золотое кольцо».

— В нарушение правил дорожного движения, водитель не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением, выехал на правую обочину и, не справившись с управлением, допустил занос автомобиля на полосу встречного движения и столкновение с автомобилем ВАЗ-21150, двигавшимся во встречном направлении, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Момент ДТП у деревни Ивановский Перевоз попал на видео Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

От обеих машин практически ничего не осталось. Сильнее досталось отечественной легковушке, за рулем которой был 21-летний парень. Его вместе с тремя пассажирами доставили в больницу. 17-летняя девушка, которая была среди них, скончалась в медучреждении.

— В результате дорожно-транспортного происшествия здоровью трех пассажиров и водителя автомобиля ВАЗ причинен тяжкий вред, — пояснили в прокуратуре.

В аварии в Ярославском районе погибла 17-летняя девушка Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram











Дело передали для рассмотрения по существу в Ярославский районный суд. Водителю иномарки может грозить до 5 лет лишения свободы.