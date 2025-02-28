Автобус в Санкт-Петербурге протаранил несколько машин и вылетел на остановку с людьми — кадры

На месте аварии рассыпаны стекла Источник: Московский район, Санкт-Петербург / «ВКонтакте»











В Санкт-Петербурге автобус врезался в несколько автомобилей и протаранил остановку. В ДТП, по информации «Фонтанка.ру», погибла девушка.

По одной из версий, которую приводят наши коллеги из «Фонтанка.ру», водитель не справился с управлением. Но есть предположение, что он просто заснул за рулем. Из-за этого его занесло на повороте, он протаранил машины, влетел в остановку и врезался в другой автобус, стоящий на ней, сообщают в пресс-службе комитета по транспорту города.

Момент ДТП попал на видео Источник: Прокуратура Санкт-Петербурга / Telegram

Водителю 55 лет, он уроженец Дагестана. Перевозчик уточнил, что общий стаж его вождения — 16 лет, а в «Домтрансавто» он работает с 2022 года.

— Водитель перед выходом на смену прошел медконтроль, его режим отдыха был соблюден — сообщили «Фонтанке.ру» в пресс-службе перевозчика «Домтрансавто». В компании обещали оказать пострадавшим всю необходимую помощь, а также оказывать содействие контролирующим органам.

Автомобили собрало в гармошку Источник: Московский район, Санкт-Петербург / «ВКонтакте»









