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Происшествия Автобус в Санкт-Петербурге протаранил несколько машин и вылетел на остановку с людьми — кадры

Автобус в Санкт-Петербурге протаранил несколько машин и вылетел на остановку с людьми — кадры

Водитель не справился с управлением

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1 комментарий
На месте аварии рассыпаны стекла | Источник: Московский район, Санкт-Петербург / «ВКонтакте»На месте аварии рассыпаны стекла | Источник: Московский район, Санкт-Петербург / «ВКонтакте»

На месте аварии рассыпаны стекла

Источник:

В Санкт-Петербурге автобус врезался в несколько автомобилей и протаранил остановку. В ДТП, по информации «Фонтанка.ру», погибла девушка.

По одной из версий, которую приводят наши коллеги из «Фонтанка.ру», водитель не справился с управлением. Но есть предположение, что он просто заснул за рулем. Из-за этого его занесло на повороте, он протаранил машины, влетел в остановку и врезался в другой автобус, стоящий на ней, сообщают в пресс-службе комитета по транспорту города.

Момент ДТП попал на видео

Источник:

Водителю 55 лет, он уроженец Дагестана. Перевозчик уточнил, что общий стаж его вождения — 16 лет, а в «Домтрансавто» он работает с 2022 года.

— Водитель перед выходом на смену прошел медконтроль, его режим отдыха был соблюден — сообщили «Фонтанке.ру» в пресс-службе перевозчика «Домтрансавто». В компании обещали оказать пострадавшим всю необходимую помощь, а также оказывать содействие контролирующим органам.

Автомобили собрало в гармошку | Источник: Московский район, Санкт-Петербург / «ВКонтакте»Автомобили собрало в гармошку | Источник: Московский район, Санкт-Петербург / «ВКонтакте»

Автомобили собрало в гармошку

Источник:

На месте работают оперативные службы. Сейчас выясняются все причины ДТП. Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту аварии.

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ДТП Автобус Санкт-Петербург Погибшая Остановка
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Комментарии
1
Гость &
41 минута
Нет!Все таки магнитные бури влияют на людей.Все делаются нервные,невнимательные.
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