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«Всё затопило»: в Ярославле прорвало трубопровод с кипятком. Видео

По словам очевидцев, вода хлещет второй день

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11 комментариев
В Ярославле прорвало теплосеть | Источник: читатель 76.RUВ Ярославле прорвало теплосеть | Источник: читатель 76.RU

В Ярославле прорвало теплосеть

Источник:

В Ярославле прорвало теплосеть в Красноперекопском районе. Кадры с места ЧП на улице Гагарина прислали читатели в редакцию вечером 27 февраля. По словам очевидцев, из трубы второй день льет горячая вода.

— Всё затопило. В гаражах, видимо, сегодня будет вода. И это второй день, вчера потихоньку начало, сейчас всё больше и больше. Приехали с утра, посмотрели люди и уехали. Сказали, что будут делать только в среду. Сегодня четверг, — комментирует на видео ярославец Владимир.

Как сообщили нашему порталу в пресс-службе «ТГК-2», изначально ремонт планировался на следующую неделю. Теплоэнергетики сообщили, что для устранения дефекта требуются благоприятные погодные условия.

На улице Гагарина льет кипяток из теплосети

Источник:

— По информации Ярославских тепловых сетей, обнаружен дефект на транзитном трубопроводе от Ярославской ТЭЦ-3. Отключение теплосети для устранения дефекта будет произведено при благоприятных погодных условиях, ориентировочно во вторник, 4 марта. В настоящее время ограничений потребителей в связи с утечкой на теплосети нет, — сообщили 76.RU в пресс-службе «ТГК-2».

Однако вскоре сроки работ сдвинули. Отключение подачи тепла и последующий ремонт теплосети пройдут 28 февраля.

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Комментарии
11
Гость
44 минуты
ЭТО ПРОРЫВЫ БЕЗ ВРЕМЕНИ НА РАСКАЧКУ!
Гость
42 минуты
господа жители, все утечки тгк 2 заложены в тарифе. чего им лето чесаться. ? одыхают.
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