Snickers, Twix и Alpen Gold станут роскошью. Американские сладости подорожают на 20%: новости 25 февраля

Любителям шоколада придется несладко Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 25 февраля.

Новый прогноз по ключевой ставке

В течение всего 2025 года Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21%. Такие предположения у представителей ВТБ.

— Мы прогнозируем, что это продлится 2025 год, но рассвет уже близок. Поэтому я не думаю, что весь 2026 год мы проживем уже с такими ставками, поэтому мы где-то на пике максимума по жесткости денежно-кредитной политики, — отметил первый заместитель президента ВТБ Дмитрий Пьянов.

В своей презентации Пьянов добавил, что в 2025 году рост ВВП России превысит 2%, а инфляция будет в пределах 7–10%. По прогнозам ВТБ, кредитный портфель банков России в 2025 году увеличится на 7–9%. При этом кредиты юридическим лицам вырастут более чем на 10%, а кредиты физическим лицам — более чем на 5%, передает ТАСС.

Мощный пожар в жилом доме в Москве

В Москве в районе Тёплый Стан случился пожар. В МЧС рассказали, что возгорание произошло в 14-этажном здании, расположенном по адресу: улица Академика Варги, дом 1. Огонь охватил один из подъездов дома.

Спасатели оперативно эвакуировали восемь человек, включая троих детей. Очевидцы сняли происшествие на видео, на кадрах видно, как пламя вырывается из подъезда. Из-за пожара стена здания обрушилась, а вход почернел.

Источник: Shot / Telegram

Источник: Агентство «Москва» / Telegram

По данным «МК», возгорание началось в помещении консьержа. По информации МЧС, пожар потушили в 09:18. Пять человек из-за случившегося надышались угарным газом.

Иностранные шоколадки подорожают

Американские компании, занимающиеся производством кондитерских изделий, Mondelēz и «Марс», объявили о грядущем повышении цен на некоторые товары. На это решение повлиял рост стоимости какао-бобов и увеличение расходов, передают РИА Новости и «Известия».

В результате шоколадные батончики Mars, Snickers, Milky Way и Bounty, а также конфеты «Коркунов» могут подорожать на 19%. Шоколад Alpen Gold, печенье Oreo, круассаны 7 Days и пирожные «Барни» — на 15%.

Производители планируют провести повышение цен в несколько этапов. Первый этап был уже 20 февраля, а второй планируют 24 марта.

В России появились новые дорожные знаки

Росстандарт опубликовал ГОСТ с правилами применения новых дорожных знаков. Однако действовать они начнут лишь с 1 января 2026 года, но регионам позволили применять новый стандарт уже сейчас.

Среди нововведений — знак «Глухие». Он сообщает о слабослышащих и неслышащих пешеходах. Также обновили табличку, которая указывает срок действия различных дорожных знаков, например конкретные часы или даже дни недели. Еще в список обновлений попали знак «Стоп-линия» — теперь он может быть и вертикальным. А вот несколько знаков объединили в одну табличку. Например, «Рекомендуемое ограничение скорости» могут разместить на щите с указателем «Искусственная неровность», передает «Коммерсант».

В Москве планируют демонтировать 55 тысяч лишних указателей. По мнению мэрии Москвы, эта мера позволит сделать движение в городе «более комфортным».

Кошка Муся из «Ласточкиного гнезда» выжила

Хвостатую легенду обнаружили волонтеры спустя три дня после трагедии, когда посетитель смотровой площадки в Крыму сбросил местную любимицу с 40-метрового обрыва. Все три дня волонтеры искали Мусю в надежде, что она жива.

Выяснилось, что местная достопримечательность смогла выбраться из воды и всё это время пряталась в скалах. К счастью, животное серьезно не пострадало. Кошка вышла к людям спустя три дня и ждала помощи. По информации представителей музея, чтобы эвакуировать выжившую пострадавшую, понадобилась помощь альпиниста.

Источник: Крым 24

Муся сидела на 10-метровом выступе скалы и жалобно мяукала. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, спасатель из отряда «Крым-спас» достал местную любимицу. По словам волонтеров, ее не вернут в «Ласточкино гнездо», а будут искать нового хозяина. Перед этим ее обязательно осмотрит ветеринар, чтобы убедиться, что животное точно в порядке.

Источник: Mash

— Это действительно чудо, — рассказали в музее изданию «Подъем».

Муся живет в «Ласточкином гнезде» уже около 10 лет. Мужчина, который выкинул кошку, заявил, что якобы взял ее в руки, но она начала вырываться. Против мужчины завели уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Преступника на 10 суток отправили в стационарное учреждение здравоохранения.

Мужчина, который скинул кошку Мусю с обрыва Источник: МВД России

ЕГЭ ждут перемены

Россиянам пообещали некоторые изменения в процедуре проведения ЕГЭ. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о том, как это повлияет на учеников.

В течение трех лет в ЕГЭ по таким дисциплинам, как физика, химия и биология, могут появиться практические задания. А вот необходимости увеличивать количество заданий по истории, связанных с СВО, пока нет.

Еще при поступлении в вузы будут учитывать не только баллы ЕГЭ, но и достижения школьников. Этот процесс планируют утвердить в 2032/2033 учебном году. Предполагается, что портфолио может добавить более 10 баллов к результатам ЕГЭ.

В информационную систему качества образования будут включать достижения школьников в творческой, спортивной и волонтерской деятельности. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что главное, чтобы эти достижения были заслуженными, а не купленными.