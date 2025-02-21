«Тапки лежат»: под Ярославлем фура сбила пешехода

Под Ярославлем фура сбила пешехода. Авария произошла 21 февраля на дороге Ярославль-Кострома в районе аэропорта в поселке Туношна. Видео последствий происшествия выложили в соцсетях.
— Фура. Тапки какие-то лежат… Человека сбил! — комментирует водитель проезжавшей мимо места аварии машины.
В полиции сообщили подробности происшествия.
— 21 февраля в 7:48 на 21 километре автодороги Р-132 «Золотое Кольцо» произошло ДТП. По предварительным данным 41-летний мужчина, управляя грузовиком «Вольво» с полуприцепом, совершил наезд на мужчину. Пешеход доставлен в больницу, — прокомментировали в управлении МВД России по Ярославской области.
Сейчас Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Напомним, вечером 20 февраля на трассе Ярославль — Заячий Холм в деревне Корюково в Ярославском районе 74-летний водитель за рулем автомобиля «КИА» наехал на 6-летнюю девочку. Известно, что ребенка госпитализировали.