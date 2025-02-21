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Происшествия «Тапки лежат»: под Ярославлем фура сбила пешехода

«Тапки лежат»: под Ярославлем фура сбила пешехода

В полиции сообщили подробности ДТП

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Фура сбила мужчину под Ярославлем | Источник: Жесть Ярославль / TelegramФура сбила мужчину под Ярославлем | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Фура сбила мужчину под Ярославлем

Источник:

Под Ярославлем фура сбила пешехода. Авария произошла 21 февраля на дороге Ярославль-Кострома в районе аэропорта в поселке Туношна. Видео последствий происшествия выложили в соцсетях.

— Фура. Тапки какие-то лежат… Человека сбил! — комментирует водитель проезжавшей мимо места аварии машины.

Видео с места происшествия

Источник:

В полиции сообщили подробности происшествия.

— 21 февраля в 7:48 на 21 километре автодороги Р-132 «Золотое Кольцо» произошло ДТП. По предварительным данным 41-летний мужчина, управляя грузовиком «Вольво» с полуприцепом, совершил наезд на мужчину. Пешеход доставлен в больницу, — прокомментировали в управлении МВД России по Ярославской области.

Сейчас Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Напомним, вечером 20 февраля на трассе Ярославль — Заячий Холм в деревне Корюково в Ярославском районе 74-летний водитель за рулем автомобиля «КИА» наехал на 6-летнюю девочку. Известно, что ребенка госпитализировали.

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ДТП Авария Сбили мужчину Аэропорт Туношна
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