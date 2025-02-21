На трассе под Ярославлем сбили ребенка Источник: УМВД России по Ярославской области

В Ярославской области на дороге сбили 6-летнюю девочку. ДТП произошло 20 февраля в 19:06 на трассе Ярославль — Заячий Холм в деревне Корюково в Ярославском районе.

— По имеющимся данным 74-летний мужчина, управляя автомобилем «КИА», совершил наезд на ребенка, переходившего проезжую часть, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

В результате происшествия девочка получила травмы. С места аварии ее увезли в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.