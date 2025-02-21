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Происшествия В Ярославской области на дороге сбили 6-летнюю девочку

В Ярославской области на дороге сбили 6-летнюю девочку

Что известно о происшествии

630
3 комментария
На трассе под Ярославлем сбили ребенка | Источник: УМВД России по Ярославской областиНа трассе под Ярославлем сбили ребенка | Источник: УМВД России по Ярославской области

На трассе под Ярославлем сбили ребенка

Источник:

В Ярославской области на дороге сбили 6-летнюю девочку. ДТП произошло 20 февраля в 19:06 на трассе Ярославль — Заячий Холм в деревне Корюково в Ярославском районе.

— По имеющимся данным 74-летний мужчина, управляя автомобилем «КИА», совершил наезд на ребенка, переходившего проезжую часть, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

В результате происшествия девочка получила травмы. С места аварии ее увезли в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Напомним, в ноябре 2025 года насмерть сбили 5-летнюю девочку в деревне Овсяники Некрасовского района. 40-летний местный житель, двигаясь с превышением допустимой скорости наехал на выбежавшего на проезжую часть ребенка. При этом на участке стояло ограничение скорости — 20 километров в час. Водитель гнал на «лысой резине» и не успел затормозить.

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Авария Сбили ребенка ДТП Ярославский район
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Комментарии
3
Гость
10 минут
Ребенок один на дороге был?
Гость
11 минут
и что вам дали эти камеры только зарплату а порядка на дорогах нет и не будет потому что все пущено на самотёк и это не ваша жизнь ,ни одного гаишника не увидишь на дороге ,в чем дело ,за что получаете зарплату ???
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