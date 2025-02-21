В Ярославской области на дороге сбили 6-летнюю девочку. ДТП произошло 20 февраля в 19:06 на трассе Ярославль — Заячий Холм в деревне Корюково в Ярославском районе.
— По имеющимся данным 74-летний мужчина, управляя автомобилем «КИА», совершил наезд на ребенка, переходившего проезжую часть, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.
В результате происшествия девочка получила травмы. С места аварии ее увезли в больницу.
По факту ДТП проводится проверка, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.
Напомним, в ноябре 2025 года насмерть сбили 5-летнюю девочку в деревне Овсяники Некрасовского района. 40-летний местный житель, двигаясь с превышением допустимой скорости наехал на выбежавшего на проезжую часть ребенка. При этом на участке стояло ограничение скорости — 20 километров в час. Водитель гнал на «лысой резине» и не успел затормозить.