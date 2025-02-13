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Происшествия «Скончался на месте»: в Ярославле на территории детского сада погиб рабочий

«Скончался на месте»: в Ярославле на территории детского сада погиб рабочий

Прокуратура требует возместить моральный вред его семье

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В Ярославле прокуратура помогает семье погибшего рабочего | Источник: Алёна Косточкина / 76.RUВ Ярославле прокуратура помогает семье погибшего рабочего | Источник: Алёна Косточкина / 76.RU

В Ярославле прокуратура помогает семье погибшего рабочего

Источник:

В Ярославле во время монтажа вентиляционной системы в садике погиб сотрудник торгово-строительной компании. Мужчине было 37 лет. Происшествие случилось еще в июле 2024 года на территории Красноперекопского района. Но широко известно о трагедии стало только сейчас, после обращения в прокуратуру вдовы погибшего.

— В процессе выполнения работ мужчина получил удар электрическим током, в результате чего скончался на месте. В ходе расследования несчастного случая установлено, что он произошел, в том числе по вине работодателя, — сообщили в Ярославской областной прокуратуре 13 февраля.

Обратившаяся к правоохранителям женщина пояснила, что отстаивает интересы 8-летнего сына.

— В соответствии с требованиями статьи 214 Трудового кодекса Российской Федерации обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. В силу статей 151, 1099, 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае смерти работника в результате несчастного случая на производстве члены семьи работника имеют право на компенсацию работодателем морального вреда, — пояснили в прокуратуре.

После проверки ведомство направило иск в суд района обратилась с исковым заявлением в суд о компенсации морального вреда в интересах ребенка погибшего. Заявление находится на рассмотрении.

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Погиб рабочий Прокуратура
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