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Происшествия Танкер Koala, затонувший в Ленобласти, был заминирован? Версии крушения судна со 130 тысячами тонн мазута на борту

Танкер Koala, затонувший в Ленобласти, был заминирован? Версии крушения судна со 130 тысячами тонн мазута на борту

Три пробоины обнаружили в корпусе судна в районе машинного отделения

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1 комментарий
В порту Усть-Луга в Ленинградской области затонул танкер Koala | Источник: RTВ порту Усть-Луга в Ленинградской области затонул танкер Koala | Источник: RT

В порту Усть-Луга в Ленинградской области затонул танкер Koala

Источник:

В порту Усть-Луга в Ленинградской области от крушения пострадал танкер Koala. Предварительно, в машинном отделении танкера раздалось три мощных взрыва, когда он готовился к отплытию, после погрузки на борт около 130 000 тонн мазута. Сейчас дело расследует СК РФ.

— Следователи отрабатывают версию с подрывом танкера. Пока что взрывных устройств на Koala не обнаружено, но кинологи продолжают обследовать судно и личные вещи экипажа, — передает Telegram-канал Baza.

Следователи считают, что целью подрыва танкера могла быть экологическая катастрофа. После инцидента внешний корпус танкера осмотрели с помощью телеуправляемого подводного аппарата «Гном». Во время осмотра обнаружили три пробоины на корпусе судна в районе машинного отделения. Водолазы смогут изучить танкер лишь после того, как следователи убедятся в отсутствии самодельного взрывного устройства.

Накануне губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко упомянул о том, что на борту во время запуска двигателя произошел «техногенный инцидент». Кроме того, в МЧС Ленинградской области подтвердили, что из порта поступил сигнал о «внешнем воздействии» на судно.

В момент происшествия на борту танкера было 24 человека, среди них четверо россиян, восемь граждан Грузии и 12 — Индонезии. Всех удалось эвакуировать.

Само судно находится у причала в порту Усть-Луга. Сейчас угрозы затопления танкера нет. Вокруг танкера уже установили боновые ограждения. В настоящее время возбуждено одно уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности морского движения (ст. 263 УК РФ).

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Комментарии
1
Гость
10 минут
раньше на судах были советские экипажи и границы на замке сейчас бардак и все в частной собственности главное для частника набить карманы и им плевать на все и под каким флагом ходить нашему правительству все до лампочки ЖИруют и принимают законы не для народа
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