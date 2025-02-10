Танкер Koala, затонувший в Ленобласти, был заминирован? Версии крушения судна со 130 тысячами тонн мазута на борту

В порту Усть-Луга в Ленинградской области затонул танкер Koala Источник: RT











В порту Усть-Луга в Ленинградской области от крушения пострадал танкер Koala. Предварительно, в машинном отделении танкера раздалось три мощных взрыва, когда он готовился к отплытию, после погрузки на борт около 130 000 тонн мазута. Сейчас дело расследует СК РФ.

— Следователи отрабатывают версию с подрывом танкера. Пока что взрывных устройств на Koala не обнаружено, но кинологи продолжают обследовать судно и личные вещи экипажа, — передает Telegram-канал Baza.

Следователи считают, что целью подрыва танкера могла быть экологическая катастрофа. После инцидента внешний корпус танкера осмотрели с помощью телеуправляемого подводного аппарата «Гном». Во время осмотра обнаружили три пробоины на корпусе судна в районе машинного отделения. Водолазы смогут изучить танкер лишь после того, как следователи убедятся в отсутствии самодельного взрывного устройства.

Накануне губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко упомянул о том, что на борту во время запуска двигателя произошел «техногенный инцидент». Кроме того, в МЧС Ленинградской области подтвердили, что из порта поступил сигнал о «внешнем воздействии» на судно.

В момент происшествия на борту танкера было 24 человека, среди них четверо россиян, восемь граждан Грузии и 12 — Индонезии. Всех удалось эвакуировать.