Люди выбивали стекла и кричали о помощи. В Москве сгорело офисное здание: что известно о ЧП

Источник: МЧС России

Накануне вечером, 8 февраля, в Москве загорелось популярное офисное здание (Электрозавод), в котором находились люди. Пожару присвоили четвертый ранг сложности. Многим пришлось самостоятельно спасаться из огня — люди ломали двери и окна, чтобы выбраться из здания. В этом материале мы собрали всё, что известно о ЧП.

Здание Электрозавода

Московский электроламповый завод был построен в 1916 году. С поздних 2000-х помещения в историческом здании сдаются под офисы. Часть комплекса — у международного электротехнического холдинга ERSO Energy Solutions (АО «Холдинг ERSO»), который также владеет Уфимским трансформаторным заводом.

Вот так здание выглядело до пожара Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











На территории электрозавода сегодня есть практически всё. В бесконечных коридорах главного корпуса — шестиэтажного — больше десятка фотостудий. Здесь же располагается популярная студия, в интерьерах которой часто снимают свои выпуски топовые российские блогеры, а музыканты записывают клипы.

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В здании также работают кофейни, тату-салоны, различные мастерские и дизайнерские студии и рекламные агентства, студии звукозаписи, конструкторское бюро, компании, специализирующиеся на производстве вагонного крепежа, полиграфии, вывозе мусора и производстве изделий из оргстекла. Есть даже свой продуктовый магазин.

Попасть на завод можно только по паспорту. На пропускных и на въездах завода охрана в зеленом камуфляже: они проверяют въезжающие машины.

Пожар

Сообщения о пожаре начали поступать около 20:00 по московскому времени. Огонь охватил не только этажи, но и крышу. В здании находились десятки человек. На помощь им поспешили спасатели.

Источник: Mash / Telegram

Люди выбивали стекла и кричали о помощи. Некоторым удалось эвакуироваться самостоятельно.

Источник: Москва Live / Telegram

В момент, когда произошел пожар, на пятом этаже проходило занятие по роликам. Тренер вывел свою группу и других находящихся там детей и родителей, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

— Я на пятом этаже тренировал детей, пошел дым, лестница для эвакуации была вся в дыму, мы нашли какую-то пожарную лестницу в здании, принесли ее в менее задымленное помещение и по ней спустились, там метров 20 было, — поделился тренер.

Другие очевидцы пожара рассказали, что сами эвакуировались из горящего здания.

— Мы начали паниковать и сами выломали двери. Стекла все повышибали. Там весь зал был в дыму, — рассказал молодой человек, который занимался там скейтбордингом. — Мы пытались, а где там выходить? Вот двери ломали. Через техническое помещение выбирались. Человек 30 там еще находились.

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В одной из фотостудий в момент пожара проходила выпускная фотосессия у московских кадетов. Парни успешно эвакуировались.

Источник: Рина Трофимова / MSK1.RU

На кадрах ниже видно, как люди пытались покинуть затянутое дымом здание.

Источник: МК: срочные новости / Telegram

Спасатели сообщили, что эвакуировали больше ста человек.

— По прибытии пожарных подразделений с помощью спасательных устройств и подъемных механизмов было эвакуировано 120 человек, спасено 80 человек, — рассказал MSK1.RU первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по городу Москве Илья Мисуна.

Причиной пожара могли стать неисправность электропроводки или перегруз сети, сообщили ТАСС в оперативных службах. На данный момент пожар потушен.

Пострадавшие

В пожаре пострадали пять человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Госпитализированы пять человек, их жизни ничего не угрожает, — написал глава города в своем телеграм-канале.

АГН «Москва» пишет, что пострадавших госпитализируют в НИИ им. Склифосовского с отравлением продуктами горения.

В огне пострадали не только люди, но и четвероногие. Москвичка, ставшая очевидцем ЧП, рассказала о том, что у нее в одной из студий в горящем здании осталось две кошки.

Она не стала дожидаться, пока пожарные окажут помощь животным, и решила спасти их самостоятельно. Ради этого она кинулась в ближайшую аптеку, чтобы купить маску, но не смогла.

Москвичка очень беспокоится за своих любимиц Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











— Я бежала тут по аптекам. Масок нету! Я только в третьей аптеке нашла маски. Мне пришлось уйти на Преображенскую площадь отсюда в поисках масок, — восклицает москвичка. — Честно говоря, надежды [на спасение] мало уже. Но я не уйду, пока не удостоверюсь.

Реакция ведомств

Следственный комитет по Москве организовал процессуальную проверку из-за пожара.

— Следователи и криминалисты столичного СК России совместно с оперативными службами приступили к осмотру места происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, — уточнили в ведомстве.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

— Количество пострадавших уточняется. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза, — рассказали в СК.