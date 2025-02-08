Человек на крыше просит о помощи: что сейчас происходит на месте пожара на Электрозаводе в Москве — фото и видео

В здании Электрозавода на востоке Москвы вспыхнул пожар. Ему присвоен четвертый ранг сложности. По предварительной информации, возгорание произошло в помещении, где располагается фитнес-клуб и танцевальная студия, внутри находятся люди. По данным МЧС, 120 человек эвакуированы, 90 — спасены. Все подробности ЧП мы рассказываем в онлайн-трансляции.
Следственный комитет по Москве организовал процессуальную проверку из-за крупного пожара в здании Электрозавода.
— Следователи и криминалисты столичного СК России совместно с оперативными службами приступили к осмотру места происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, — уточнили в ведомстве.
Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара.
Трое пострадавших во время пожара в здании Электрозавода госпитализированы с отравлением угарным газом, уточняет департамент здравоохранения Москвы.
АГН «Москва» пишет, что пострадавших доставляют в НИИ им. Склифосовского с отравлением продуктами горения. Всего на данный момент госпитализированы четыре человека, за медицинской помощью обратились 8 человек.