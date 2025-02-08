Человек на крыше просит о помощи: что сейчас происходит на месте пожара на Электрозаводе в Москве — фото и видео

Пожару присвоили четвертый ранг сложности Источник: Рина Трофимова / MSK1.RU











В здании Электрозавода на востоке Москвы вспыхнул пожар. Ему присвоен четвертый ранг сложности. По предварительной информации, возгорание произошло в помещении, где располагается фитнес-клуб и танцевальная студия, внутри находятся люди. По данным МЧС, 120 человек эвакуированы, 90 — спасены. Все подробности ЧП мы рассказываем в онлайн-трансляции.

Источник: Прокуратура Москвы / T.me

Источник: Прокуратура Москвы / T.me

Источник: Прокуратура Москвы / T.me

Источник: «Осторожно, Москва» / T.me

Источник: Shot / T.me

Источник: Москва 24 / T.me

Люди выбивают стекла и кричат о помощи, пытаясь выбраться из здания Электрозавода Источник: «Осторожно, Москва» / T.me

Источник: Москва Live / T.me

Источник: Рина Трофимова / MSK1.RU











Следственный комитет по Москве организовал процессуальную проверку из-за крупного пожара в здании Электрозавода.

— Следователи и криминалисты столичного СК России совместно с оперативными службами приступили к осмотру места происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, — уточнили в ведомстве.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара.

Трое пострадавших во время пожара в здании Электрозавода госпитализированы с отравлением угарным газом, уточняет департамент здравоохранения Москвы.