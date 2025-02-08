НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Ярославле
Погода-6°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -10

0 м/c,

 778мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 97,28
EUR 101,22
Умер замглавы Ярославского района
Композитор попал в лонг-лист «Ники»
Напали на пенсионерку. Видео
Эксперимент с лотереями
Отметили 100-летие
Афиша концертов
Что со «Светофором»
Как отдохнуть зимой по-русски
Происшествия Человек на крыше просит о помощи: что сейчас происходит на месте пожара на Электрозаводе в Москве — фото и видео

Человек на крыше просит о помощи: что сейчас происходит на месте пожара на Электрозаводе в Москве — фото и видео

Публикуем кадры ЧП на востоке Москвы

296
1 комментарий
Пожару присвоили четвертый ранг сложности | Источник: Рина Трофимова / MSK1.RUПожару присвоили четвертый ранг сложности | Источник: Рина Трофимова / MSK1.RU

Пожару присвоили четвертый ранг сложности

Источник:

В здании Электрозавода на востоке Москвы вспыхнул пожар. Ему присвоен четвертый ранг сложности. По предварительной информации, возгорание произошло в помещении, где располагается фитнес-клуб и танцевальная студия, внутри находятся люди. По данным МЧС, 120 человек эвакуированы, 90 — спасены. Все подробности ЧП мы рассказываем в онлайн-трансляции.

Источник: Прокуратура Москвы / T.meИсточник: Прокуратура Москвы / T.me
Источник:
Источник: Прокуратура Москвы / T.meИсточник: Прокуратура Москвы / T.me
Источник:
Источник: Прокуратура Москвы / T.meИсточник: Прокуратура Москвы / T.me
Источник:
Источник:
Источник:
Источник:

Люди выбивают стекла и кричат о помощи, пытаясь выбраться из здания Электрозавода

Источник:
Источник:
Источник: Рина Трофимова / MSK1.RUИсточник: Рина Трофимова / MSK1.RU
Источник:

Следственный комитет по Москве организовал процессуальную проверку из-за крупного пожара в здании Электрозавода.

— Следователи и криминалисты столичного СК России совместно с оперативными службами приступили к осмотру места происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, — уточнили в ведомстве.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара.

Трое пострадавших во время пожара в здании Электрозавода госпитализированы с отравлением угарным газом, уточняет департамент здравоохранения Москвы.

АГН «Москва» пишет, что пострадавших доставляют в НИИ им. Склифосовского с отравлением продуктами горения. Всего на данный момент госпитализированы четыре человека, за медицинской помощью обратились 8 человек.

ПО ТЕМЕ
Пожар ЧП Электрозавод Пострадавшие
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
38 минут
Рейдерский захват? Кому это выгодно?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Дяденька, купите бургер: российским детям предложили законодательно запретить фастфуд — что за этим кроется
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Не учите нас осознанности, мы знаем, откуда она берется»: журналистка — о том, почему модный тренд пока кажется странным
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Каждый год выбрасываете сотни тысяч на ветер»: журналистка — о том, как отказалась от новых вещей
Полина Краснопевцева
корреспондент
Мнение
И никакого гипноза. Бывший опер рассказал о тайной формуле, по которой «капитаны ФСБ» лишают россиян жилья и денег
Сергей Колосовский
адвокат
Мнение
Когда преследует она: откровенный рассказ пострадавшего от сталкерши
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление